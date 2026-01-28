Замеры снега для прогноза паводковой ситуации проводятся в СКО

Эти данные необходимы для прогнозирования возможной угрозы весеннего паводка.

Как сообщили в Северо-Казахстанском областном филиале РГП «Казгидромет», на территории региона действует 31 полевой маршрут по измерению снежного покрова протяжённостью от 1000 до 2000 метров. На этих маршрутах определяются основные параметры снежного покрова, которые напрямую влияют на формирование весеннего половодья.

Кроме того, с 2018 года специалисты филиала РГП «Казгидромет» совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области проводят маршрутные обследования снежного покрова вдоль логов, оврагов и русел рек. Цель таких обследований — выявление неучтённых запасов влаги в снеге. В текущем году специалисты планируют завершить эту работу до 30 января.

По итогам предварительного анализа были определены семь пунктов наблюдений в бассейне накопления воды реки Есиль. Эти участки расположены на территории Есильского района, района имени Габита Мусрепова и Айыртауского района. В настоящее время исследования завершены на двух из-за семи пунктов.

Так, в логу Мальцево на территории Есильского района запас воды в снежном покрове составил 52 мм. Это на 33% меньше по сравнению с показателями 2025 года и на 47% ниже уровня 2024 года.

В свою очередь на реке Мукур, расположенной в районе имени Габита Мусрепова, запас воды в снеге составил 26 мм. Данный показатель соответствует уровню 2025 года, однако по сравнению с 2024 годом он ниже на 55%.

Собранные данные используются для оценки гидрологической обстановки в Северо-Казахстанской области, а также для предварительного прогнозирования риска весеннего паводка.

Ранее мы сообщали, что в ряде регионов страны продолжается проведение противопаводковых мероприятий, направленных на снижение угрозы подтоплений и обеспечение безопасности населения.