19:39, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Олимпиада-2026: казахстанские лыжницы выступили в скиатлоне
На Олимпийских играх-2026 в Италии стартовали соревнования по лыжным гонкам, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км).
В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.
Олимпийское «золото» завоевала Фрида Карлссон (Швеция). Второй на финише была Эбба Андерссон (Швеция). Замкнула тройку лучших Хейди Венг (Норвегия).
Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 7 февраля можно узнать здесь.