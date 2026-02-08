РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:39, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: казахстанские лыжницы выступили в скиатлоне

    На Олимпийских играх-2026 в Италии стартовали соревнования по лыжным гонкам, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Олимпиада-2026: казахстанские лыжницы выступили в скиатлоне
    Фото: НОК

    Первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км).

    В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.

    Олимпийское «золото» завоевала Фрида Карлссон (Швеция). Второй на финише была Эбба Андерссон (Швеция). Замкнула тройку лучших Хейди Венг (Норвегия).

    Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 7 февраля можно узнать здесь.

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Зимние виды спорта
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают