Олимпиада-2026: казахстанские лыжницы выступили в скиатлоне

Первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км).

В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й.

Олимпийское «золото» завоевала Фрида Карлссон (Швеция). Второй на финише была Эбба Андерссон (Швеция). Замкнула тройку лучших Хейди Венг (Норвегия).

