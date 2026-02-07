Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 7 февраля

В 17:00 по времени Казахстана начнутся соревнования в лыжных гонках в скиатлоне у женщин. На старт выйдут Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.

В 20:00 по казахстанскому времени начнутся заезды на дистанцию 3000 метров в конькобежном спорте. Казахстан представят Надежда Морозова и Елизавета Голубева.

Отметим, что в зимней Олимпиаде-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта – биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание. Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта – фристайле-могуле и фигурном катании.

Стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.

