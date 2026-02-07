Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 7 февраля
В первый соревновательный день зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и ряде других городов северной Италии, казахстанские спортсмены посоревнуются за медали в двух видах спорта, передает Kazinform.
В 17:00 по времени Казахстана начнутся соревнования в лыжных гонках в скиатлоне у женщин. На старт выйдут Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко.
В 20:00 по казахстанскому времени начнутся заезды на дистанцию 3000 метров в конькобежном спорте. Казахстан представят Надежда Морозова и Елизавета Голубева.
Отметим, что в зимней Олимпиаде-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта – биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание. Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта – фристайле-могуле и фигурном катании.
Стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане. А также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.
Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь.