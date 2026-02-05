Чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане

Внимательные читатели заметили, что в названии зимней Олимпиады и Паралимпиады 2026 года записано два города — Милан и Кортина-д‘Ампеццо, и это неслучайно. Именно эти два города станут центрами притяжения — Милан для коньковых дисциплин, Кортина — для лыжных.

Впервые в истории Олимпийских игр официально заявлено сразу два города-хозяина соревнований. Но правда в том, что фактически олимпийские соревнования пройдут не в двух, а сразу в 10 населенных пунктах. Помимо Милана и Кортины, это Ливиньо, Антхольц, Предаццо, Тезеро, Верона, Бормио, Ро и Ассаго.

Такое рассредоточение олимпийских соревнований повлияло на логистику Игр и методику расселения спортсменов. Специально для Игр были построены две олимпийские деревни. В Милане это новый жилой квартал, состоящий из многоэтажек, а в Кортине — уникальный мобильный городок из почти 400 утепленных трейлеров у подножия Доломитовых Альп. В качестве олимпийской деревни в Ливиньо, где пройдут соревнования по фристайлу-могулу и фристайлу-акробатике, задействованы обычные отели.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Именно поэтому сборная Казахстана по фристайлу-могулу, прибыв в Ливиньо, увидела номера с вовсе не олимпийской атмосферой.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Об Олимпиаде спортсменам здесь напоминают баннеры каждой страны при входе в отель.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

А локация с большими олимпийскими кольцами находится возле соседнего отеля.Игровая комната расположена рядом с ресепшеном.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Также имеется тренажерный зал.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Что касается предлагаемой еды, то в Ливиньо выбор у атлетов не такой большой.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Бронзовая призерка Олимпиады-2018, участница пятой в своей карьере Олимпиады Юлия Галышева отмечает, что на всех предыдущих Играх, где она участвовала, условия и питание для спортсменов были лучше во всем.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

— В день приезда на ужин паста тут, само собой, и пицца. Но, возможно, в тот день был всего один вид кухни, а не как бывало на других Олимпиадах, где в одной столовой были разные виды кухонь. Но мы сюда приехали не кушать, так что все отлично и было вкусно, — рассказала нам Юлия Галышева.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

На следующий день, к слову, меню было более разнообразным.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Что касается трассы, где пройдут олимпийские соревнования по могулу, то, по мнению Юлии Галышевой, она неплохая, но есть один нюанс, который может доставить дискомфорт спортсменам.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

— Были на объекте могула и акробатики. Все отлично, кроме того, что нет освещения на трассе. И если будет плохая погода, как сейчас на фото, то это затрудняет видимость трассы. Но это нас не пугает. Вакс-кабины для сервиса лыж находятся близко к склону. На фото первая и вторая с правой стороны для Казахстана, акробатика и могул отдельно, — поделилась Юлия Галышева.

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

Фото: из личного архива Юлии Галышевой

На зимней Олимпиаде-2026 соревнования по фристайл-могулу начинаются 10 февраля, на эту дату намечена первая квалификация. 11 февраля состоятся квалификация-2, финал-1 и финал-2 (розыгрыш медалей) в индивидуальном могуле у женщин, 12 февраля пройдут квалификация-2, финал-1 и финал-2 (розыгрыш медалей) в индивидуальном могуле у мужчин, 14 февраля будут разыграны медали в параллельном могуле у женщини, 15 февраля — в параллельном могуле у мужчин.

