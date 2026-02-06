Сенатор предложил лишить систематических нарушителей ПДД скидки на штрафы

В Казахстане действует норма, согласно которой при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение семи дней предоставляется 50% скидка. Однако, по мнению сенатора, эта мера не должна распространяться на злостных нарушителей.

— Я предложил тех, кто систематически, более десяти раз в год совершает однотипные нарушения ПДД, лишить их этой привилегии. Чтобы они платили после десятого раза, после десятого правонарушения в течение одного года, в 11, 12, 13 раз платили полную сумму, — сказал Кожаев.

Сенатор сообщил, что инициатива была рассмотрена Правительством и получила поддержку.

— Я думаю, какие-то изменения в этой части будут… У нас законы идут пакетами, я думаю, что при следующих изменениях в административное законодательство, я буду инициировать внесение этих поправок, — добавил он.

