    12:31, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Сенатор предложил лишить систематических нарушителей ПДД скидки на штрафы

    Депутат Сената, бывший министр внутренних дел Марат Кожаев выступил с инициативой лишить водителей, систематически нарушающих ПДД, права на оплату штрафов со скидкой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Pexels

    В Казахстане действует норма, согласно которой при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение семи дней предоставляется 50% скидка. Однако, по мнению сенатора, эта мера не должна распространяться на злостных нарушителей.

    — Я предложил тех, кто систематически, более десяти раз в год совершает однотипные нарушения ПДД, лишить их этой привилегии. Чтобы они платили после десятого раза, после десятого правонарушения в течение одного года, в 11, 12, 13 раз платили полную сумму, — сказал Кожаев.

    Сенатор сообщил, что инициатива была рассмотрена Правительством и получила поддержку.

    — Я думаю, какие-то изменения в этой части будут… У нас законы идут пакетами, я думаю, что при следующих изменениях в административное законодательство, я буду инициировать внесение этих поправок, — добавил он.

    Ранее сообщалось, сколько штрафов зафиксировал «Сергек», и как часто их оспаривают.

