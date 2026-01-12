Сколько штрафов зафиксировал «Сергек», и как часто их оспаривают

Камеры автоматически выявляют наиболее распространенные нарушения ПДД, при этом случаи ошибочных штрафов носят единичный характер и подлежат отмене, сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на официальный запрос.

По данным ведомства, в целях повышения безопасности дорожного движения и дисциплины водителей по стране установлено порядка 27 800 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

— За отчетный период на основании данных этих систем было оформлено свыше 10 миллионов предписаний о необходимости уплаты административных штрафов, — отметила главный эксперт группы по связям со СМИ управления внешних коммуникаций МВД РК София Колышбекова.

Интеллектуальные системы позволяют выявлять правонарушения в автоматическом режиме, без непосредственного участия инспекторов.

Какие нарушения фиксируют

Камеры системы «Сергек» фиксируют основные виды нарушений правил дорожного движения, в том числе:

превышение установленного скоростного режима;

выезд на полосу встречного движения;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

движение по выделенной полосе для общественного транспорта (Bus Lane);

пересечение стоп-линии;

нарушение рядности движения;

нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

Именно эти правонарушения, по данным МВД, составляют основную долю постановлений, вынесенных по материалам автоматической фиксации.

Как часто водители оспаривают штрафы

В МВД пояснили, что обжалование действий и решений органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, проводится в установленном законом порядке — в соответствии с главами 44 и 44-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

При этом отдельный статистический учет количества обращений и их доли от общего числа штрафов не ведется. Все жалобы рассматриваются индивидуально, в рамках действующих процессуальных норм.

В ведомстве признают, что единичные технические сбои возможны. Как правило, они связаны с некорректным распознаванием государственных регистрационных номеров.

— Подобные случаи носят технический характер и не являются массовыми. Штрафы, вынесенные по таким материалам, подлежат прекращению, — добавили в МВД.

В ведомстве подчеркивают, что внедрение интеллектуальных систем направлено прежде всего на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей, а не на увеличение штрафной нагрузки.

Ранее сообщалось, что в Астане контроль за дорожным движением был расширен за счет дронов Sergek и так называемого цифрового купола, которые дополняют работу стационарных комплексов автоматической фиксации.

Также общественное внимание привлекли обсуждения возможной передачи системы «Сергек» зарубежной компании и причины, по которым проект так и не был запущен в Костанае.