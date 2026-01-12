РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько штрафов зафиксировал «Сергек», и как часто их оспаривают

    Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» за последний год зафиксировала в Казахстане более 10 миллионов административных нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    камеры «Сергек»
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Камеры автоматически выявляют наиболее распространенные нарушения ПДД, при этом случаи ошибочных штрафов носят единичный характер и подлежат отмене, сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на официальный запрос.

    По данным ведомства, в целях повышения безопасности дорожного движения и дисциплины водителей по стране установлено порядка 27 800 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

    — За отчетный период на основании данных этих систем было оформлено свыше 10 миллионов предписаний о необходимости уплаты административных штрафов, — отметила главный эксперт группы по связям со СМИ управления внешних коммуникаций МВД РК София Колышбекова.

    Интеллектуальные системы позволяют выявлять правонарушения в автоматическом режиме, без непосредственного участия инспекторов.

    Какие нарушения фиксируют

    Камеры системы «Сергек» фиксируют основные виды нарушений правил дорожного движения, в том числе:

    • превышение установленного скоростного режима;
    • выезд на полосу встречного движения;
    • проезд на запрещающий сигнал светофора;
    • движение по выделенной полосе для общественного транспорта (Bus Lane);
    • пересечение стоп-линии;
    • нарушение рядности движения;
    • нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств.

    Именно эти правонарушения, по данным МВД, составляют основную долю постановлений, вынесенных по материалам автоматической фиксации.

    Как часто водители оспаривают штрафы

    В МВД пояснили, что обжалование действий и решений органов, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, проводится в установленном законом порядке — в соответствии с главами 44 и 44-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    При этом отдельный статистический учет количества обращений и их доли от общего числа штрафов не ведется. Все жалобы рассматриваются индивидуально, в рамках действующих процессуальных норм.

    В ведомстве признают, что единичные технические сбои возможны. Как правило, они связаны с некорректным распознаванием государственных регистрационных номеров.

    — Подобные случаи носят технический характер и не являются массовыми. Штрафы, вынесенные по таким материалам, подлежат прекращению, — добавили в МВД.

    В ведомстве подчеркивают, что внедрение интеллектуальных систем направлено прежде всего на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей, а не на увеличение штрафной нагрузки.

    Ранее сообщалось, что в Астане контроль за дорожным движением был расширен за счет дронов Sergek и так называемого цифрового купола, которые дополняют работу стационарных комплексов автоматической фиксации.

    Также общественное внимание привлекли обсуждения возможной передачи системы «Сергек» зарубежной компании и причины, по которым проект так и не был запущен в Костанае.

    Теги:
    МВД РК Дороги Технологии Штрафы Сергек Водители Цифровизация
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают