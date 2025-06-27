Sergek запустили на дронах в Астане

Сообщается, что интеграция системы с беспилотными летательными аппаратами позволит в реальном времени выявлять правонарушителей, должников и уклоняющихся от уплаты алиментов, оперативно передавать информацию на планшеты сотрудников полиции, что повысит эффективность их работы.

— Сегодня дроны становятся неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры страны. Они помогают обеспечивать безопасность граждан и общества в целом. Дроны уже применяются при мониторинге природных явлении и обеспечении общественного правопорядка. В этой связи Казахтелеком также реализует проекты по интеграции беспилотников в системы видеомониторинга городской среды и мониторинга лесных территорий для раннего обнаружения пожаров с применением цифровых технологий. Потенциал применения дронов в различных сферах будет только расширяться, — отметил председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин.

В случае успешных результатов проект может быть масштабирован и на другие регионы.