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    12:55, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Sergek запустили на дронах в Астане

    Они помогут полицейским разыскивать транспортные средства, находящиеся в ориентировке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Sergek запустили на дронах в Астане
    Фото: Sergek

    Сообщается, что интеграция системы с беспилотными летательными аппаратами позволит в реальном времени выявлять правонарушителей, должников и уклоняющихся от уплаты алиментов, оперативно передавать информацию на планшеты сотрудников полиции, что повысит эффективность их работы.

    — Сегодня дроны становятся неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры страны. Они помогают обеспечивать безопасность граждан и общества в целом. Дроны уже применяются при мониторинге природных явлении и обеспечении общественного правопорядка. В этой связи Казахтелеком также реализует проекты по интеграции беспилотников в системы видеомониторинга городской среды и мониторинга лесных территорий для раннего обнаружения пожаров с применением цифровых технологий. Потенциал применения дронов в различных сферах будет только расширяться, — отметил председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин.

    В случае успешных результатов проект может быть масштабирован и на другие регионы.

    Теги:
    Полиция Штрафы Астана Сергек Авто Алименты
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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