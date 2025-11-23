Почему «Сергек» так и не заработал в Костанае

Как все начиналось

Проект «Сергек» в Костанайской области был запущен в сентябре 2023 года в рамках договора ГЧП на сумму 3,5 млрд тенге сроком на пять лет. Государственными партнерами выступали управление информатизации Костанайской области и департамент полиции, частным партнером — компания «Көркем-Телеком» из Астаны.

В рамках договора подрядчик установил 50 аппаратно-программных комплексов на линейных участках города и еще 10 — на перекрестках. Фактически комплекс был смонтирован полностью и переведен в тестовый режим, после чего ожидалось включение в промышленную эксплуатацию. Но, дальше этого этапа система не сдвинулась.

— В ходе реализации проекта, после установки аппаратно-программного комплекса на стадии тестовой эксплуатации по итогам проверки департамента внутреннего-государственного аудита по Костанайской области выявлены нарушения процедурного характера и проект не был введен в промышленную эксплуатацию, — сообщили в управлении информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области.

Управление поясняет, что речь шла именно о формальных моментах исполнения договора, а не о нанесении ущерба областному бюджету.

Более того, поскольку система так и не была введена в эксплуатацию и бюджет не успел выделить ни одного тенге. Все деньги вложил как раз таки частный партнер в лице компании.

Несмотря на отсутствие финансовых нарушений, выводы аудита стали основанием для последующего судебного иска.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Судебные разбирательства

На основании заключения внутреннего аудита управление информатизации подало иск в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области. Суд первой инстанции принял решение расторгнуть договор ГЧП.

3 сентября 2025 года судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда оставила решение без изменений.

Апелляционная жалоба частного партнера удовлетворена не была — договор признан прекращенным.

Все установленные комплексы были демонтированы. В управлении информатизации поясняют, что договор ГЧП по своей сути был сервисным контрактом: государство покупает услугу, а не оборудование.

Частный партнер самостоятельно заключал договоры на размещение камер на опорах освещения, светофорных объектах и других объектах инфраструктуры. После расторжения договора эти договоренности потеряли актуальность, а оборудование, как частная собственность компании, подлежало демонтажу.

Позиция Sergek

Компания Sergek не согласна с судебными решениями. Директор по коммуникациям и маркетингу Асель Кужахметова подчеркивает, что финансирование проекта полностью осуществлялось за счет частного партнера.

Она отмечает, что аудит не выявил ущерба бюджету, однако договор был расторгнут, и суды двух инстанций поддержали эту позицию.

Компания намерена добиваться пересмотра дела в вышестоящих судах. По словам Кужахметовой, все ранее установленное оборудование принадлежит частному партнеру, а его дальнейшее использование остается на усмотрение компании.

При этом вопрос о возобновлении проекта «Сергек» в Костанае не рассматривается, однако компания готова участвовать в возможных новых конкурсах на общих основаниях.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Видеомониторинг как обязательный элемент «умных» городов

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития подчеркивают, что развитие систем видеонаблюдения является частью общенациональной цифровой политики.

В 2025 году ведомством была утверждена Методика построения «умных» городов — эталонный стандарт, согласно которому местные исполнительные органы обязаны внедрять проекты цифровой трансформации по направлениям управления городом, ЖКХ, транспорта, безопасности и экологии.

Одним из ключевых компонентов сферы безопасности является Единая система видеомониторинга, интегрированная с центрами оперативного управления департаментов полиции.

По данным министерства, в стране создаются 30 таких центров, из которых 13 уже завершены, включая один в Костанайской области.

Кроме того, согласно правилам, утвержденным Комитетом национальной безопасности еще в 2020 году, функционирование Национальной системы видеомониторинга предусматривает использование камер с функциями аналитики, распознавания лиц, отслеживания скоплений людей и фиксации оставленных предметов.

По республике уже около 19 тысяч камер оснащены такими технологиями, и благодаря системе выявлено и задержано более 600 лиц, находящихся в розыске.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Что означает остановка проекта для Костаная

Срыв внедрения «Сергек» не повлек за собой потерь бюджета, но оставил город без системы, уже функционирующей в десятках регионов страны и доказавшей свою эффективность в борьбе с преступностью и нарушениями ПДД.

Костанай фактически оказался городом, где интеллектуальная система видеонаблюдения была смонтирована, но так и не заработала.

Эта история стала примером того, как крупный цифровой проект может оказаться заблокированным из-за процедурных несоответствий, даже при отсутствии ущерба бюджету и готовности частного партнера продолжать работу.

Несмотря на то, что национальная стратегия «умных» городов требует от местных исполнительных органов внедрения таких решений, это означает: тема видеонаблюдения для Костаная еще не закрыта.

Ранее стало известно, что систему «Сергек» в Астане передадут арабской компании — заявление прокомментировал аким столицы Женис Касымбек.