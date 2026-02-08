21:29, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Надежда Морозова вошла в топ-6 на Олимпиаде в Италии
В итальянском Милане разыграли медали Олимпийских игр-2026 в конькобежном спорте среди женщин на дистанции 3000 метров, передает Kazinform.
Казахстанская спортсменка Надежда Морозова выступила в 7-й паре и показала результат 4 минуты 01.20 секунд, заняв промежуточное первое место.
После того, как проехали все участницы (было 10 пар), стало известно итоговое место Морозовой — шестое.
Другая представительница Казахстана Елизавета Голубева проехала дистанцию за 4 минуты 3.31 секунды и стала 10-й.
Олимпийской чемпионкой стала итальянка Франческа Лоллобриджида с рекордом Игр, серебро завоевала Рагне Виклунд из Норвегии, бронза — у представительницы Канады Валери Малтэйс.