Надежда Морозова вошла в топ-6 на Олимпиаде в Италии

Казахстанская спортсменка Надежда Морозова выступила в 7-й паре и показала результат 4 минуты 01.20 секунд, заняв промежуточное первое место.

После того, как проехали все участницы (было 10 пар), стало известно итоговое место Морозовой — шестое.

Другая представительница Казахстана Елизавета Голубева проехала дистанцию за 4 минуты 3.31 секунды и стала 10-й.

Олимпийской чемпионкой стала итальянка Франческа Лоллобриджида с рекордом Игр, серебро завоевала Рагне Виклунд из Норвегии, бронза — у представительницы Канады Валери Малтэйс.