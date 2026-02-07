Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако в фотообъективе Kazinform

Игровой день открыл Александр Бублик. Лучший теннисист Казахстана, 10-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем сборной Монако Хьюго Нисом со счётом 6:0, 6:3.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Следом на корт вышел Александр Шевченко, который в одиночной встрече уступил Валентину Вашеро со счетом 0:6, 3:6. Представитель Монако полностью контролировал ход поединка на старте, выиграв семь геймов подряд. Лишь в седьмом гейме Шевченко сумел прервать серию соперника и затем выиграть еще три гейма, однако переломить ход матча не удалось.

Напомним, 7 февраля состоится парный матч — Александр Бублик/Бейбит Жукаев сыграют против пары Роман Арнеодо/Уго Нис. Затем запланированы еще две одиночные встречи: Александр Бублик — Валантен Вашро, Александр Шевченко — Уго Нис.

