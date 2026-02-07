РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:43, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако в фотообъективе Kazinform

    В Астане состоялись матчи плей-офф мировой группы 1 (World Group I) Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако, передает Kazinform. 

    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Игровой день открыл Александр Бублик. Лучший теннисист Казахстана, 10-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем сборной Монако Хьюго Нисом со счётом 6:0, 6:3.

    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Следом на корт вышел Александр Шевченко, который в одиночной встрече уступил Валентину Вашеро со счетом 0:6, 3:6. Представитель Монако полностью контролировал ход поединка на старте, выиграв семь геймов подряд. Лишь в седьмом гейме Шевченко сумел прервать серию соперника и затем выиграть еще три гейма, однако переломить ход матча не удалось.

    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Напомним, 7 февраля состоится парный матч — Александр Бублик/Бейбит Жукаев сыграют против пары Роман Арнеодо/Уго Нис. Затем запланированы еще две одиночные встречи: Александр Бублик — Валантен Вашро, Александр Шевченко — Уго Нис.

    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Кубок Дэвиса: матч Казахстан – Монако
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

     

    Теги:
    Спорт Астана Бублик Александр Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают