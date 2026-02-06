РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:03, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Теннисист Александр Бублик начал матч с победы

    Лучший теннисист Казахстана, 10-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем сборной Монако Хьюго Нисом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Александр Бублик
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В стартовом гейме подача была у Ниса, однако казахстанец сумел сделать брейк и сразу повел в счете. Во втором гейме Бублик уверенно реализовал собственную подачу, закрепив преимущество.

    Третий гейм прошел в упорной борьбе: соперники поочередно выходили вперед, но в решающем розыгрыше Бублик среагировал на атаку Ниса у сетки и точным ударом в дальний угол оформил второй брейк.

    В четвертом гейме представитель Монако сумел навязать борьбу и на короткое время выйти вперед, однако казахстанский теннисист быстро перехватил инициативу и довел гейм до победы.

    В дальнейшем Нис был близок к успеху на своей подаче, однако после отмененного розыгрыша допустил двойную ошибку, чем воспользовался Бублик. В итоге казахстанец вновь выиграл гейм на подаче соперника и уверенно продолжил матч.

    Напомним, что в следующем матче на корт выйдет другой казахстанский теннисист — Александр Шевченко. Его соперником станет теннисист из Монако, 27-я ракетка мира Валентин Вашеро.

    Следующий матч Александра Бублика состоится 7 февраля. Завтра он в паре с Бейбитом Жукаевым проведет встречу против пары из Ромейна Арнеодо и Хьюго Ниса. Также лучший теннисист Казахстана сыграет в одиночном разряде с Валентином Вашеро.

    Ранее Александр Бублик принял участие в казахском обряде. Случилось это событие в Астане в рамках мероприятий, предваряющих матчевую встречу в рамках Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Монако, а именно — жеребьевки.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают