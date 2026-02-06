Теннисист Александр Бублик начал матч с победы

В стартовом гейме подача была у Ниса, однако казахстанец сумел сделать брейк и сразу повел в счете. Во втором гейме Бублик уверенно реализовал собственную подачу, закрепив преимущество.

Третий гейм прошел в упорной борьбе: соперники поочередно выходили вперед, но в решающем розыгрыше Бублик среагировал на атаку Ниса у сетки и точным ударом в дальний угол оформил второй брейк.

В четвертом гейме представитель Монако сумел навязать борьбу и на короткое время выйти вперед, однако казахстанский теннисист быстро перехватил инициативу и довел гейм до победы.

В дальнейшем Нис был близок к успеху на своей подаче, однако после отмененного розыгрыша допустил двойную ошибку, чем воспользовался Бублик. В итоге казахстанец вновь выиграл гейм на подаче соперника и уверенно продолжил матч.

Напомним, что в следующем матче на корт выйдет другой казахстанский теннисист — Александр Шевченко. Его соперником станет теннисист из Монако, 27-я ракетка мира Валентин Вашеро.

Следующий матч Александра Бублика состоится 7 февраля. Завтра он в паре с Бейбитом Жукаевым проведет встречу против пары из Ромейна Арнеодо и Хьюго Ниса. Также лучший теннисист Казахстана сыграет в одиночном разряде с Валентином Вашеро.

Ранее Александр Бублик принял участие в казахском обряде. Случилось это событие в Астане в рамках мероприятий, предваряющих матчевую встречу в рамках Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Монако, а именно — жеребьевки.