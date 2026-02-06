РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:35, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Теннисист Александр Бублик принял участие в казахском обряде

    Традиционный казахский обряд – перерезание пут (тұсау кесу) – стал для годовалого казахстанца Аяна Бейбитулы особенным. Путы ему перерезал 10-й номер рейтинга АТР Александр Бублик, передает Kazinform.

    Теннисист Александр Бублик принял участие в казахском обряде
    Фото: ФТК

    Случилось это событие в Астане в рамках мероприятий, предваряющих матчевую встречу в рамках Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Монако, а именно - жеребьевки.

    Александр под аплодисменты собравшихся перерезал путы малышу, после чего вместе с мамой ребенка провел его к месту для выбора какой-либо вещи. Было разложено четыре вещи – ракетка, теннисный мяч, книга и деньги. Малыш, не долго думая, выбрал теннисный мячик.

    По обычаю, право разрезать путы доверяют человеку, чья жизненная дорога считается достойным примером, а качества — теми, которые желают передать ребенку. Родители малыша выбрали именно Александра Бублика, что стало символом преемственности, уважения к традициям и объединяющей силы спорта, который способен стирать границы и сближать культуры.

    Напомним, что Бублик на Australian open дошел до четвертого круга. 

