Теннисист Александр Бублик принял участие в казахском обряде

Случилось это событие в Астане в рамках мероприятий, предваряющих матчевую встречу в рамках Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Монако, а именно - жеребьевки.

Александр под аплодисменты собравшихся перерезал путы малышу, после чего вместе с мамой ребенка провел его к месту для выбора какой-либо вещи. Было разложено четыре вещи – ракетка, теннисный мяч, книга и деньги. Малыш, не долго думая, выбрал теннисный мячик.

По обычаю, право разрезать путы доверяют человеку, чья жизненная дорога считается достойным примером, а качества — теми, которые желают передать ребенку. Родители малыша выбрали именно Александра Бублика, что стало символом преемственности, уважения к традициям и объединяющей силы спорта, который способен стирать границы и сближать культуры.

Напомним, что Бублик на Australian open дошел до четвертого круга.