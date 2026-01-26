РУ
    19:18, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Александр Бублик завершил выступление на Australian Open

    Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    В матче 1/8 финала Australian Open Бублик уступил австралийцу Алексу Де Минауру, шестой ракетке мира, в трех сетах — 4:6, 1:6, 1:6. Таким образом, казахстанец завершил свое выступление на турнире, а представитель Австралии во второй раз в карьере пробился в четвертьфинал соревнований.

    — Вот сегодня прям устал, — написал спортсмен в своем телеграм-канале.

    Ранее по ходу турнира Александр Бублик одержал победы над американцем Дженсоном Бруксби (48-е место в рейтинге ATP), венгром Мартоном Фучовичем (54-е место) и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (62-е место). Отметим, что выход в 1/8 финала стал для казахстанского теннисиста лучшим результатом в одиночном разряде на Australian Open за всю карьеру.

    Отметим, Александр Бублик впервые в карьере прошел в третий круг Australian Open.

    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
