Александр Бублик завершил выступление на Australian Open

В матче 1/8 финала Australian Open Бублик уступил австралийцу Алексу Де Минауру, шестой ракетке мира, в трех сетах — 4:6, 1:6, 1:6. Таким образом, казахстанец завершил свое выступление на турнире, а представитель Австралии во второй раз в карьере пробился в четвертьфинал соревнований.

— Вот сегодня прям устал, — написал спортсмен в своем телеграм-канале.

Ранее по ходу турнира Александр Бублик одержал победы над американцем Дженсоном Бруксби (48-е место в рейтинге ATP), венгром Мартоном Фучовичем (54-е место) и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (62-е место). Отметим, что выход в 1/8 финала стал для казахстанского теннисиста лучшим результатом в одиночном разряде на Australian Open за всю карьеру.



