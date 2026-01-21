Александр Бублик впервые в карьере прошел в третий круг Australian Open

Представляющий Казахстан теннисист во втором круге Australian Open в трех сетах обыграл 54-ю ракетку мира из Венгрии Мартона Фучовича - 7:5, 6:4, 7:5 за 2 часа 14 минут.

В следующем круге Бублик будет противостоять аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри, занимающему сейчас 62-е место в рейтинге АТР.

Другой теннисист, представляющий Казахстан в мужском одиночном разряде, Александр Шевченко (97 место в рейтинге АТР), завершил выступление в данной категории на Australian Open-2026 в связи с поражением во втором круге 29-й ракетке мира из США Лернеру Тиену - 2:6, 7:5, 1:6, 0:6.

Ранее в женском одиночном разряде в третий круг вышла Юлия Путинцева, обыгравшая без труда француженку Жакмо.