РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:29, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Юлия Путинцева вышла в третий раунд Australian open

    Выступающая за Казахстан теннисистка Юлия Путинцева во втором раунде первого в текущем сезоне турнира Большого шлема Australian open обыграла француженку Эльзу Жакмо, передает Kazinform.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Путинцева, занимающая 94 место в рейтинге WTA, в двух сетах разгромила француженку, занимающую 60-е место в табели о рангах WTA. Счет встречи — 6:1, 6:2.

    В матче, длившемся час и 14 минут, Путинцева идеально реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Жакмо ограничилась 1 эйсом и 1 брейком (7 брейк-пойнтов).

    Юлия Путинцева в третьем круге встретится с турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез, занимающей 112-е место в мировом рейтинге, в борьбе за выход в четвертый раунд.

    Ранее Путинцева сенсационно выиграла у россиянки Екатерины Александровой, занимающей 11-е место в рейтинге WТА, со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

    Накануне Елена Рыбакина успешно преодолела первый раунд на турнире Большого шлема в Австралии. 

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают