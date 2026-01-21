Юлия Путинцева вышла в третий раунд Australian open

Путинцева, занимающая 94 место в рейтинге WTA, в двух сетах разгромила француженку, занимающую 60-е место в табели о рангах WTA. Счет встречи — 6:1, 6:2.

В матче, длившемся час и 14 минут, Путинцева идеально реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Жакмо ограничилась 1 эйсом и 1 брейком (7 брейк-пойнтов).

Юлия Путинцева в третьем круге встретится с турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез, занимающей 112-е место в мировом рейтинге, в борьбе за выход в четвертый раунд.

Ранее Путинцева сенсационно выиграла у россиянки Екатерины Александровой, занимающей 11-е место в рейтинге WТА, со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Накануне Елена Рыбакина успешно преодолела первый раунд на турнире Большого шлема в Австралии.