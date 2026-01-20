РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:45, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина уверенно стартовала на Australian Open 2026

    Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина провела первый матч на дебютном в 2026 году турнире Большого шлема Australian Open, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Китае
    Фото: НОК РК

    Ее соперницей в первом круге была Кайя Юван из Словении, занимающая 100-е место в рейтинге WTA.

    Рыбакина была явной фавориткой матча, ведь на текущий момент она занимает пятое место в рейтинге WTA.

    Елена ожидаемо доминировала на корте и затратила всего 72 минуты, чтобы без проблем выиграть у Кайи. Счет встречи — 6:4, 6:3.

    Рыбакина дважды подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Юван подала один эйс при шести двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных за матч. 

    В следующем круге Рыбакина сыграет с Варварой Грачевой, представляющей Францию. 

    Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, сотворила сенсацию на старте Australian Open 2026, одержав волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (№ 59) со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

    Также мы сообщали, что Казахстан получил сложного соперника в отборе на женский чемпионат мира по теннису. 

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Альберт Ахметов
    Автор
