Казахстан получил сложного соперника в отборе на женский чемпионат мира по теннису

Для команды Казахстана был выбран соперник, им оказалась сборная Канады. Примечательно, что еще в 2023 году канадки выигрывали Кубок Билли Джин Кинг в 2023 году, а казахстанками на командном чемпионате мира пересекались лишь однажды — в 2017 году. Матч девятилетней давности закончился победой сборной Канады со счетом 3:2 в упорнейшем пятиматчевом противостоянии.

На текущий момент женская сборная Казахстана занимает в мировом рейтинге девятое место, тогда как канадская команда идет на четвертой позиции.

Игры между Канадой и Казахстаном пройдут 10 и 11 апреля 2026 года в Астане, победители пятиматчевого противостояния сыграют в основной стадии турнира и продолжат битву на главный трофей.

