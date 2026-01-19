РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:33, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан получил сложного соперника в отборе на женский чемпионат мира по теннису

    Состоялась жеребьевка отборочного этапа командного женского чемпионата мира по теннису — Кубка Билли Джин Кинг сезона-2026, передает Kazinform.

    Казахстан получил сложного соперника в отборе на женский чемпионат мира по теннису
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Для команды Казахстана был выбран соперник, им оказалась сборная Канады. Примечательно, что еще в 2023 году канадки выигрывали Кубок Билли Джин Кинг в 2023 году, а казахстанками на командном чемпионате мира пересекались лишь однажды — в 2017 году. Матч девятилетней давности закончился победой сборной Канады со счетом 3:2 в упорнейшем пятиматчевом противостоянии. 

    На текущий момент женская сборная Казахстана занимает в мировом рейтинге девятое место, тогда как канадская команда идет на четвертой позиции.

    Игры между Канадой и Казахстаном пройдут 10 и 11 апреля 2026 года в Астане, победители пятиматчевого противостояния сыграют в основной стадии турнира и продолжат битву на главный трофей.

    Ранее стало известно, что 14-летний казахстанский теннисист выиграл турнир в Дубае. 

