    14-летний казахстанский теннисист выиграл турнир в Дубае

    В Дубае завершился турнир среди юниоров Ten-Pro Global Junior Tour, в котором участвовали молодые теннисисты со всего мира, передает агентство Kazinform.

    Матвей Пономарев, теннис
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    По информации пресс-службы Федерации тенниса Казахстана, в соревнованиях участвовали 42 спортсмена из США, Японии, Франции и других стран.

    В финале 14-летний казахстанец, выпускник теннисной школы Алматы Матвей Пономарев разгромил представителя Египта Мохаммеда Басара со счетом 6:0, 6:2 и стал чемпионом турнира.

    Главная цель Матвея — войти в ТОП-100 мирового рейтинга ITF Juniors. Для этого он продолжит совершенствовать мастерство, участвовать в международных соревнованиях и набирать рейтинговые очки.

    Ранее казахстанский теннисист Зангар Нурланулы добился исторического результата, выйдя в четвертьфинал престижного юниорского турнира ITF J300 Траралгон, который традиционно проходит накануне юниорского Открытого чемпионата Австралии. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ОАЭ Дубай Теннис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
