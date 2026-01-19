14-летний казахстанский теннисист выиграл турнир в Дубае

По информации пресс-службы Федерации тенниса Казахстана, в соревнованиях участвовали 42 спортсмена из США, Японии, Франции и других стран.

В финале 14-летний казахстанец, выпускник теннисной школы Алматы Матвей Пономарев разгромил представителя Египта Мохаммеда Басара со счетом 6:0, 6:2 и стал чемпионом турнира.

Главная цель Матвея — войти в ТОП-100 мирового рейтинга ITF Juniors. Для этого он продолжит совершенствовать мастерство, участвовать в международных соревнованиях и набирать рейтинговые очки.

Ранее казахстанский теннисист Зангар Нурланулы добился исторического результата, выйдя в четвертьфинал престижного юниорского турнира ITF J300 Траралгон, который традиционно проходит накануне юниорского Открытого чемпионата Австралии.