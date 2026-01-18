Казахстанский теннисист сотворил историю на турнире в Австралии
Зангар Нурланулы добился исторического результата, выйдя в четвертьфинал престижного юниорского турнира ITF J300 Траралгон, который традиционно проходит накануне юниорского Открытого чемпионата Австралии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.
В матче третьего круга 12-я ракетка мирового юниорского рейтинга ITF уверенно обыграл представителя США Гэвина Гуда, занимающего 21-е место в рейтинге ITF Juniors.
Встреча завершилась в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:1. Ключевым моментом стал тай-брейк первой партии, где Зангар сумел переломить ход борьбы, после чего полностью контролировал игру во втором сете.
Этот успех стал историческим: Зангар Нурланулы — первый казахстанский юниор, сумевший пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира J300 в Траралгоне.
За выход в полуфинал соревнований Зангару предстоит встретиться с одним из лидеров мирового юниорского тура — бразильцем Луиш Гуту Мигелем, занимающим пятое место в рейтинге ITF Juniors. Матч запланирован на 19 января.
