Казахстанский теннисист сотворил историю на турнире в Австралии

В матче третьего круга 12-я ракетка мирового юниорского рейтинга ITF уверенно обыграл представителя США Гэвина Гуда, занимающего 21-е место в рейтинге ITF Juniors.

Встреча завершилась в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:1. Ключевым моментом стал тай-брейк первой партии, где Зангар сумел переломить ход борьбы, после чего полностью контролировал игру во втором сете.

Этот успех стал историческим: Зангар Нурланулы — первый казахстанский юниор, сумевший пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира J300 в Траралгоне.

За выход в полуфинал соревнований Зангару предстоит встретиться с одним из лидеров мирового юниорского тура — бразильцем Луиш Гуту Мигелем, занимающим пятое место в рейтинге ITF Juniors. Матч запланирован на 19 января.

