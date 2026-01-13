РУ
    Казахстан вошел в тройку стран с теннисистами в топ-10 ATP и WTA

    Казахстан входит в число стран, представленных в первой десятке мировых рейтингов как среди мужчин, так и среди женщин. На сегодняшний день аналогичные показатели имеют лишь США и Италия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Фото: ktf.kz

    Это стало возможным благодаря успехам лидеров национальных сборных.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стабильно удерживает позиции в топ 10 рейтинга WTA и на начало 2026 года занимает 5-е место.

    Лидер мужской сборной Александр Бублик вчера одержал победу на турнире ATP в Гонконге, завоевав девятый титул в карьере. По итогам турнира он поднялся на 10-е место мирового рейтинга ATP, тем самым представитель Казахстана впервые в истории мужского тенниса обеспечил стране представительство в топ 10.

    Таким образом, Казахстан официально представлен в мировой десятке сильнейших теннисистов как среди мужчин, так и среди женщин.

    Кроме того, женская сборная Казахстана входит в число десяти лучших 10 команд мира в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

    Елена Рыбакина Бублик Александр Теннис
