Казахстан вошел в тройку стран с теннисистами в топ-10 ATP и WTA

Это стало возможным благодаря успехам лидеров национальных сборных.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стабильно удерживает позиции в топ 10 рейтинга WTA и на начало 2026 года занимает 5-е место.

Лидер мужской сборной Александр Бублик вчера одержал победу на турнире ATP в Гонконге, завоевав девятый титул в карьере. По итогам турнира он поднялся на 10-е место мирового рейтинга ATP, тем самым представитель Казахстана впервые в истории мужского тенниса обеспечил стране представительство в топ 10.

Таким образом, Казахстан официально представлен в мировой десятке сильнейших теннисистов как среди мужчин, так и среди женщин.

Кроме того, женская сборная Казахстана входит в число десяти лучших 10 команд мира в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.



