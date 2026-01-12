Бублик рассказал о переломном моменте в карьере и выходе в топ-10 ATP

В решающем матче 28-летний Бублик в двух сетах обыграл 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти — 7:6, 6:3, завоевав девятый титул на турнирах ATP и впервые поднявшись в топ-10 мирового рейтинга в мужском одиночном разряде.

Финальный поединок стал серьезным испытанием для казахстанского теннисиста. Лоренцо Музетти занимает седьмую строчку рейтинга ATP и считается одним из самых стабильных игроков тура. Тем не менее Бублик сумел навязать сопернику свою игру и хладнокровно реализовать ключевые моменты встречи.

— Безусловно, обыграть Лоренцо в финале — задача непростая. Он провел прекрасный сезон в 2025 году и отлично начал этот год. Я использовал все шансы и возможности, которые мне были даны. Рад, что удалось реализовать ту игру и тактику, о которой мы говорили с командой, а также внести изменения по ходу матча, — отметил Бублик на послематчевой пресс-конференции.

Победа в Гонконге имеет для Александра особое значение. Помимо титула, она принесла ему значимое достижение в картере — попадание в десятку сильнейших теннисистов мира.

— Когда ты играешь за титул, ты одновременно играешь и за нечто большее — за топ-10. Мы даже шутили об этом на протяжении всей моей карьеры: «А представь, если однажды я дотронусь до топ-10». Но никогда всерьез не думал, как этого добиться, — признался теннисист.

По словам Бублика, переломным моментом стало временное падение в рейтинге в начале прошлого года ниже 80-й строчки, которое заставило его по-новому взглянуть на свою карьеру и подход к работе.

— Мы всегда плыли по течению, больше наслаждались процессом, чем концентрировались на тяжелой работе и жесткой дисциплине. Но когда я немного опустился в рейтинге, то понял, что мне там не нравится, стало ясно: нужно больше играть и меньше расслабляться. Так произошел этот перелом — и вот мы здесь, — подчеркнул он.

Теперь перед Александром стоит новая задача — сохранить позиции и определить дальнейшие цели.

— Я реализовал ту самую «шутку», которая у нас была. А теперь нужно все переосмыслить, поговорить с командой и понять, какая следующая конкретная цель стоит перед нами, — добавил Бублик.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик завершил сезон-2025 с рекордными призовыми.