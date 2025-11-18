РУ
    08:42, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик завершил сезон-2025 с рекордными призовыми

    Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил сезон с финансовым рекордом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик одержал победу на теннисном турнире в Китае
    Фото: НОК

    На официальном сайте ATP появилась информация о достижениях лучшего теннисиста Казахстана в прошедшем сезоне. В частности, в нынешнем сезоне ATP Бублик заработал 2 905 991 долларов (около 1,5 млрд тенге), что для него стало рекордным показателем, а его общий карьерный доход составил 10 646 354 доллара (5,5 млрд тенге). По итогам года он занимает 11-е место в рейтинге ATP, что является для него наивысшей позицией за всю карьеру.

    В 2025 году Бублик одержал победу в четырех турнирах, а за всю карьеру выиграл восемь титулов.

    Спортсмен получил гражданство Казахстана в ноябре 2016 года. До этого он выступал под флагом России.

    Ранее сообщалось, сколько заработал Бублик на топовом турнире в Париже.

