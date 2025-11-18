Александр Бублик завершил сезон-2025 с рекордными призовыми

На официальном сайте ATP появилась информация о достижениях лучшего теннисиста Казахстана в прошедшем сезоне. В частности, в нынешнем сезоне ATP Бублик заработал 2 905 991 долларов (около 1,5 млрд тенге), что для него стало рекордным показателем, а его общий карьерный доход составил 10 646 354 доллара (5,5 млрд тенге). По итогам года он занимает 11-е место в рейтинге ATP, что является для него наивысшей позицией за всю карьеру.

В 2025 году Бублик одержал победу в четырех турнирах, а за всю карьеру выиграл восемь титулов.

Спортсмен получил гражданство Казахстана в ноябре 2016 года. До этого он выступал под флагом России.

