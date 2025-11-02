РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:24, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сколько заработал Александр Бублик на топовом турнире в Париже

    Теннисист из Казахстана Александр Бублик (16-е место в рейтинге ATP) не смог выйти в финал «Мастерса» в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Сколько заработал Александр Бублик на топовом турнире в Париже
    Фото: Sports.kz

    В полуфинале Бублик потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима (10-е место) — 6:7, 4:6. За участие на этой стадии турнира Александр заработал 282 650 евро. Также казахстанец получит 400 рейтинговых очков.

    На турнире в Париже Александр Бублик одержал четыре победы: он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (47-е место) — 6:3, 6:2, француза Корентена Муте (32-е место) — 6:3, 7:5, американца Тейлора Фрица (4-е место) — 7:6, 6:2 и еще теннисиста из Австралии Алекса Де Минаура (6-е место) — 6:7, 6:4, 7:5.

    Казахстанский теннисист Александр Бублик также поднялся в live-рейтинге ATP по итогам выступления на «Мастерсе».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Бублик Александр Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают