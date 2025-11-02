Сколько заработал Александр Бублик на топовом турнире в Париже

В полуфинале Бублик потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима (10-е место) — 6:7, 4:6. За участие на этой стадии турнира Александр заработал 282 650 евро. Также казахстанец получит 400 рейтинговых очков.

На турнире в Париже Александр Бублик одержал четыре победы: он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (47-е место) — 6:3, 6:2, француза Корентена Муте (32-е место) — 6:3, 7:5, американца Тейлора Фрица (4-е место) — 7:6, 6:2 и еще теннисиста из Австралии Алекса Де Минаура (6-е место) — 6:7, 6:4, 7:5.

Казахстанский теннисист Александр Бублик также поднялся в live-рейтинге ATP по итогам выступления на «Мастерсе».