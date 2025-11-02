РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:05, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Теннисист Александр Бублик установил новый рекорд

    Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся в live-рейтинге ATP по итогам выступления на «Мастерсе» в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист Александр Бублик установил новый рекорд
    Фото: Sports.kz

    Бублик занимал 16-е место, а теперь поднялся на три строчки в рейтинге и стал 13-м — это его лучший результат в карьере.

    На турнире в Париже Александр Бублик победил австралийского теннисиста Алексея Попырина (47-е место) — 6:3, 6:2, француза Корентена Муте (32-е место) — 6:3, 7:5, американца Тейлора Фрица (4-е место) — 7:6, 6:2 и еще одного представителя Австралии Алекса Де Минаура (6-е место) — 6:7, 6:4, 7:5, однако в полуфинале уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (10-е место) — 6:7, 4:6.

    Ранее сообщалось, что Александр Бублик поднялся в мировом рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на рекордное место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают