Теннисист Александр Бублик установил новый рекорд

Бублик занимал 16-е место, а теперь поднялся на три строчки в рейтинге и стал 13-м — это его лучший результат в карьере.

На турнире в Париже Александр Бублик победил австралийского теннисиста Алексея Попырина (47-е место) — 6:3, 6:2, француза Корентена Муте (32-е место) — 6:3, 7:5, американца Тейлора Фрица (4-е место) — 7:6, 6:2 и еще одного представителя Австралии Алекса Де Минаура (6-е место) — 6:7, 6:4, 7:5, однако в полуфинале уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (10-е место) — 6:7, 4:6.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик поднялся в мировом рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на рекордное место.