Александр Бублик завоевал титул в Гонконге и впервые вывел Казахстан в топ-10 ATP

В финале Бублик встретился с итальянцем Лоренцо Музетти (7-е место) и победил его в двух сетах — 7:6, 6:3. Таким образом, Александр завоевал титул и вместе с тем добился исторического достижения: в обновленном рейтинге ATP он попадет в топ-10 — ранее это не удавалось сделать ни одному казахстанцу в мужском одиночном разряде.

Напомним, на турнире в Гонконге Александр Бублик также обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (75-е место) — 6:3, 6:3, китайца Шана Цзюнчэна (406-е место) — 6:1, 7:6 — и представителя США Маркоса Гирона (64-е место) — 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик завершил сезон-2025 с рекордными призовыми.