РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Александр Бублик завоевал титул в Гонконге и впервые вывел Казахстан в топ-10 ATP

    Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-е место в рейтинге ATP) стал победителем турнира в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: sports.kz

    В финале Бублик встретился с итальянцем Лоренцо Музетти (7-е место) и победил его в двух сетах — 7:6, 6:3. Таким образом, Александр завоевал титул и вместе с тем добился исторического достижения: в обновленном рейтинге ATP он попадет в топ-10 — ранее это не удавалось сделать ни одному казахстанцу в мужском одиночном разряде.

    Напомним, на турнире в Гонконге Александр Бублик также обыграл нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (75-е место) — 6:3, 6:3, китайца Шана Цзюнчэна (406-е место) — 6:1, 7:6 — и представителя США Маркоса Гирона (64-е место) — 3:6, 6:4, 6:2.

    Ранее сообщалось, что Александр Бублик завершил сезон-2025 с рекордными призовыми.

    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают