Шевченко проиграл Вашеро, счет в дуэли Казахстан — Монако сравнялся

В одиночной встрече Александр Шевченко уступил Валентину Вашеро со счетом 0:6, 3:6. Представитель Монако полностью контролировал ход поединка на старте, выиграв семь геймов подряд. Лишь в седьмом гейме Шевченко сумел прервать серию соперника и затем выиграть еще три гейма, однако переломить ход матча не удалось. Встреча длилась чуть более часа.

После двух одиночных поединков счет в матчевой дуэли стал равным — 1:1.

Завтра в рамках противостояния состоится парный матч, в котором сборную Казахстана представят Бейбит Жукаев и Александр Бублик. Их соперниками станут Ромен Арнеодо и Юго Нис.

Кроме того, планируются две одиночные встречи:

Александр Бублик — Валентин Вашеро;

Александр Шевченко — Юго Нис.

Напомним, что матч может завершиться досрочно, если одна из команд первой наберет три победы. Для итогового успеха сборной необходимо одержать три победы.

Ранее Александр Бублик в очной встрече одержал победу над Юго Нисом.