    18:52, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Шевченко проиграл Вашеро, счет в дуэли Казахстан — Монако сравнялся

    Александр Шевченко уступил Валентину Вашеро в одиночном поединке со счетом 0:6, 3:6, а после двух матчей счет в противостоянии Казахстана и Монако стал равным — 1:1. Завтра пройдут парный матч и две одиночные встречи, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Александр Шевченко
    Фото: KTF

    В одиночной встрече Александр Шевченко уступил Валентину Вашеро со счетом 0:6, 3:6. Представитель Монако полностью контролировал ход поединка на старте, выиграв семь геймов подряд. Лишь в седьмом гейме Шевченко сумел прервать серию соперника и затем выиграть еще три гейма, однако переломить ход матча не удалось. Встреча длилась чуть более часа.

    После двух одиночных поединков счет в матчевой дуэли стал равным — 1:1.

    Завтра в рамках противостояния состоится парный матч, в котором сборную Казахстана представят Бейбит Жукаев и Александр Бублик. Их соперниками станут Ромен Арнеодо и Юго Нис.

    Кроме того, планируются две одиночные встречи:

    • Александр Бублик — Валентин Вашеро;
    • Александр Шевченко — Юго Нис.

    Напомним, что матч может завершиться досрочно, если одна из команд первой наберет три победы. Для итогового успеха сборной необходимо одержать три победы.

    Ранее Александр Бублик в очной встрече одержал победу над Юго Нисом.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
