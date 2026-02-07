Шевченко проиграл Вашеро, счет в дуэли Казахстан — Монако сравнялся
Александр Шевченко уступил Валентину Вашеро в одиночном поединке со счетом 0:6, 3:6, а после двух матчей счет в противостоянии Казахстана и Монако стал равным — 1:1. Завтра пройдут парный матч и две одиночные встречи, передает корреспондент агентства Kazinform.
В одиночной встрече Александр Шевченко уступил Валентину Вашеро со счетом 0:6, 3:6. Представитель Монако полностью контролировал ход поединка на старте, выиграв семь геймов подряд. Лишь в седьмом гейме Шевченко сумел прервать серию соперника и затем выиграть еще три гейма, однако переломить ход матча не удалось. Встреча длилась чуть более часа.
После двух одиночных поединков счет в матчевой дуэли стал равным — 1:1.
Завтра в рамках противостояния состоится парный матч, в котором сборную Казахстана представят Бейбит Жукаев и Александр Бублик. Их соперниками станут Ромен Арнеодо и Юго Нис.
Кроме того, планируются две одиночные встречи:
- Александр Бублик — Валентин Вашеро;
- Александр Шевченко — Юго Нис.
Напомним, что матч может завершиться досрочно, если одна из команд первой наберет три победы. Для итогового успеха сборной необходимо одержать три победы.
Ранее Александр Бублик в очной встрече одержал победу над Юго Нисом.