    16:41, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект «Voice Beyond Horizon» Димаша Кудайбергена начался в Туркестане

    Первый эпизод шоу Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал восемь участников из шести стран в Туркестане, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Победителем первого эпизода международного проекта «Voice Beyond Horizon» стал казахстанец Нуржас Садирбаев
    Фото: dimashnews.com

    Как инициатор проекта и председатель жюри, Димаш Кудайберген представил яркое выступление. 

    Авторская композиция «Fire» прозвучала в совершенно новой интерпретации — не только на английском языке, но и на китайском. А неожиданно встроенный экстремально быстрый рэп на казахском языке привел публику в полный восторг.

    Победителем первого эпизода международного проекта «Voice Beyond Horizon» стал казахстанец Нуржас Садирбаев
    Фото: Kazinform

    Конкурсанты представили песни в разных жанрах и стилях.

    Участник от Казахстана Нуржас Садирбаев исполнил песню на родном языке «Самал», автором которой является Димаш Кудайберген.

    Победителем первого эпизода международного проекта «Voice Beyond Horizon» стал казахстанец Нуржас Садирбаев
    Фото:dimashnews.com

    По правилам шоу зрители после каждого номера программы оценивали выступления конкурсантов. В конце выпуска музыкальные эксперты Лэй Цзя и Димаш Кудайберген огласили результаты первого конкурсного дня, выделив участников, занявших первые три места: Джулия Фальконе из Италии (третье место), Цай Чэнъюй из Китая (второе место) и победитель первого эпизода — Нуржас Садирбаев из Казахстана.

    Победителем первого эпизода международного проекта «Voice Beyond Horizon» стал казахстанец Нуржас Садирбаев
    Фото: dimashnews.com

    Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген представил премьеру международного проекта в Алматы.

