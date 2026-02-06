Проект «Voice Beyond Horizon» Димаша Кудайбергена начался в Туркестане

Как инициатор проекта и председатель жюри, Димаш Кудайберген представил яркое выступление.

Авторская композиция «Fire» прозвучала в совершенно новой интерпретации — не только на английском языке, но и на китайском. А неожиданно встроенный экстремально быстрый рэп на казахском языке привел публику в полный восторг.

Фото: Kazinform

Конкурсанты представили песни в разных жанрах и стилях.

Участник от Казахстана Нуржас Садирбаев исполнил песню на родном языке «Самал», автором которой является Димаш Кудайберген.

Фото:dimashnews.com

По правилам шоу зрители после каждого номера программы оценивали выступления конкурсантов. В конце выпуска музыкальные эксперты Лэй Цзя и Димаш Кудайберген огласили результаты первого конкурсного дня, выделив участников, занявших первые три места: Джулия Фальконе из Италии (третье место), Цай Чэнъюй из Китая (второе место) и победитель первого эпизода — Нуржас Садирбаев из Казахстана.

Фото: dimashnews.com

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген представил премьеру международного проекта в Алматы.