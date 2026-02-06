Димаш Кудайберген представил премьеру международного проекта в Алматы

Показ первого выпуска прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака, где собрались многочисленные поклонники артиста, чтобы вместе с ним увидеть премьеру на большом экране. Проект был создан в сотрудничестве с китайским телеканалом Hunan TV, и в нем Димаш впервые выступил в качестве продюсера.

Перед началом просмотра гостям представили небольшую концертную программу. Зрители смогли насладиться выступлением домбристов, кобызиста Олжаса Курманбека, а также младшего брата певца — Абильмансура Кудайбергена. Кроме того, был показан видеоролик с обращениями мировых звезд сцены — Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Игоря Крутого, Лары Фабиан, Саймона Уэбба и Степана Хаусера, которые пожелали проекту успеха и отметили, что он открывает новые возможности для молодых исполнителей.

Фото: Александр Павский \ Kazinform

После этого на сцену вышел сам Димаш Кудайберген, чтобы рассказать о проекте. Артист призвал соотечественников поддержать Voice Beyond Horizon, подчеркнув, что это не личная инициатива, а общая платформа для продвижения страны и раскрытия потенциала молодых талантов.

— Для меня сегодня особенный день, потому что именно сейчас вниманию мировой аудитории представляется наш проект Voice Beyond Horizon, съемки которого проходили в Казахстане. Для меня большая честь презентовать вместе с вами этот общий проект, направленный на развитие и популяризацию нашей страны, — отметил он.

Фото: Александр Павский \ Kazinform

По словам артиста, проект призывает к диалогу, объединяет культуры, укрепляет дружбу между странами и вдохновляет на творчество. Он подчеркнул, что через Voice Beyond Horizon стремился показать всему миру красоту Казахстана и силу музыки. Димаш также поблагодарил зрителей за поддержку и призвал активно поддерживать проект в социальных сетях.

Фото: Александр Павский \ Kazinform

Ранее Димаш опубликовал видеообращение, в котором отметил, что идея международного музыкального конкурса возникла у него еще девять лет назад — во время участия в проекте I’m Singer. Тогда, по его словам, он мечтал, чтобы масштабный конкурс вокалистов однажды прошел в Казахстане.

Фото: Александр Павский \ Kazinform

В проекте принимают участие молодые вокалисты из Сербии, Италии, Малайзии, Кыргызстана, Китая и Казахстана. Среди участников — Чжан Синьюй, Ла Даньчжу, Цай Чэнъюй, Нур Чулпон, Джерил Ли, Джулия Фальконе, Принц и Нуржас Садирбаев.

Съемки шоу проходили в течение 22 дней в Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы и Астане. Участники проекта путешествовали по стране на поезде и познакомились с ключевыми туристскими локациями — комплексом Karavansaray, побережьем Каспийского моря, урочищем Бозжыра, озерами Кобейтуз и Каинды, селом Саты, Капчагайским водохранилищем и курортной зоной Щучинско-Боровское.

Фото: Александр Павский \ Kazinform

Отец артиста Канат Айтбаев отметил, что Димаш давно вынашивал идею международного проекта, направленного на популяризацию туристического потенциала страны, поддержку молодых исполнителей и укрепление культурных связей между государствами.

— У Димаша появилась возможность реализовать проект Voice Beyond Horizon совместно с телеканалом Hunan TV, который девять лет назад дал ему старт на международной сцене. В программе будут показаны самые привлекательные уголки нашей страны. Мы надеемся, что проект заинтересует зрителей, учитывая, что аудитория Hunan TV является одной из крупнейших в мире, — сказал Канат Айтбаев.

Фото: Александр Павский \ Kazinform

Он также призвал казахстанцев поддержать проект, выразив надежду, что он поможет укрепить позитивный имидж страны и станет еще одним шагом к развитию международного культурного сотрудничества.

Добавим, что трансляция Voice Beyond Horizon будет осуществляться на телеканале Hunan TV, охватывающем более 210 миллионов зрителей через эфир и цифровую платформу Mango TV, а также на ресурсах корпорации «Казахстан».

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось, что музыкальное тревел-шоу Димаша Кудайбергена стартует в феврале на китайском телевидении.