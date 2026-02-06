Димаш Кудайберген представил премьеру международного проекта в Алматы
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген вместе с жителями Алматы посмотрел первый эпизод своего международного проекта Voice Beyond Horizon, премьера которого сегодня состоялась на китайском телеканале Hunan TV, передает агентство Kazinform.
Показ первого выпуска прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака, где собрались многочисленные поклонники артиста, чтобы вместе с ним увидеть премьеру на большом экране. Проект был создан в сотрудничестве с китайским телеканалом Hunan TV, и в нем Димаш впервые выступил в качестве продюсера.
Перед началом просмотра гостям представили небольшую концертную программу. Зрители смогли насладиться выступлением домбристов, кобызиста Олжаса Курманбека, а также младшего брата певца — Абильмансура Кудайбергена. Кроме того, был показан видеоролик с обращениями мировых звезд сцены — Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Игоря Крутого, Лары Фабиан, Саймона Уэбба и Степана Хаусера, которые пожелали проекту успеха и отметили, что он открывает новые возможности для молодых исполнителей.
После этого на сцену вышел сам Димаш Кудайберген, чтобы рассказать о проекте. Артист призвал соотечественников поддержать Voice Beyond Horizon, подчеркнув, что это не личная инициатива, а общая платформа для продвижения страны и раскрытия потенциала молодых талантов.
— Для меня сегодня особенный день, потому что именно сейчас вниманию мировой аудитории представляется наш проект Voice Beyond Horizon, съемки которого проходили в Казахстане. Для меня большая честь презентовать вместе с вами этот общий проект, направленный на развитие и популяризацию нашей страны, — отметил он.
По словам артиста, проект призывает к диалогу, объединяет культуры, укрепляет дружбу между странами и вдохновляет на творчество. Он подчеркнул, что через Voice Beyond Horizon стремился показать всему миру красоту Казахстана и силу музыки. Димаш также поблагодарил зрителей за поддержку и призвал активно поддерживать проект в социальных сетях.
Ранее Димаш опубликовал видеообращение, в котором отметил, что идея международного музыкального конкурса возникла у него еще девять лет назад — во время участия в проекте I’m Singer. Тогда, по его словам, он мечтал, чтобы масштабный конкурс вокалистов однажды прошел в Казахстане.
В проекте принимают участие молодые вокалисты из Сербии, Италии, Малайзии, Кыргызстана, Китая и Казахстана. Среди участников — Чжан Синьюй, Ла Даньчжу, Цай Чэнъюй, Нур Чулпон, Джерил Ли, Джулия Фальконе, Принц и Нуржас Садирбаев.
Съемки шоу проходили в течение 22 дней в Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы и Астане. Участники проекта путешествовали по стране на поезде и познакомились с ключевыми туристскими локациями — комплексом Karavansaray, побережьем Каспийского моря, урочищем Бозжыра, озерами Кобейтуз и Каинды, селом Саты, Капчагайским водохранилищем и курортной зоной Щучинско-Боровское.
Отец артиста Канат Айтбаев отметил, что Димаш давно вынашивал идею международного проекта, направленного на популяризацию туристического потенциала страны, поддержку молодых исполнителей и укрепление культурных связей между государствами.
— У Димаша появилась возможность реализовать проект Voice Beyond Horizon совместно с телеканалом Hunan TV, который девять лет назад дал ему старт на международной сцене. В программе будут показаны самые привлекательные уголки нашей страны. Мы надеемся, что проект заинтересует зрителей, учитывая, что аудитория Hunan TV является одной из крупнейших в мире, — сказал Канат Айтбаев.
Он также призвал казахстанцев поддержать проект, выразив надежду, что он поможет укрепить позитивный имидж страны и станет еще одним шагом к развитию международного культурного сотрудничества.
Добавим, что трансляция Voice Beyond Horizon будет осуществляться на телеканале Hunan TV, охватывающем более 210 миллионов зрителей через эфир и цифровую платформу Mango TV, а также на ресурсах корпорации «Казахстан».
Ранее сообщалось, что музыкальное тревел-шоу Димаша Кудайбергена стартует в феврале на китайском телевидении.