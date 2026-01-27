Премьера тревел-шоу Димаша Кудайбергена состоится в феврале

Kazakh Tourism продолжает работу по продвижению Казахстана на международной арене через международные медиа-проекты. Одним из ключевых проектов стало казахстанско-китайское музыкальное тревел-шоу «Voice Beyond Horizon».

Инициатором проекта выступил Народный артист Казахстана, амбассадор туризма Димаш Кудайберген. Тревел-шоу реализовано при поддержке Kazakh Tourism, государственных органов и регионов.

- Съемки проходили в сентябре прошлого года в Туркестанской, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Астана. Премьера проекта запланирована на февраль текущего года. Его смогут увидеть миллиарды зрителей китайского телеканала, - отметил Талгат Газизов.

Ранее сообщалось, что в проекте участвуют талантливые исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.