    10:57, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Премьера тревел-шоу Димаша Кудайбергена состоится в феврале

    Музыкальное тревел-шоу Димаша Кудайбергена стартует в феврале на китайском телевидении. Об этом сообщил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Газизов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Начались съемки международного шоу Димаша «Voice Beyond Horizon»
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Kazakh Tourism продолжает работу по продвижению Казахстана на международной арене через международные медиа-проекты. Одним из ключевых проектов стало казахстанско-китайское музыкальное тревел-шоу «Voice Beyond Horizon».

    Инициатором проекта выступил Народный артист Казахстана, амбассадор туризма Димаш Кудайберген. Тревел-шоу реализовано при поддержке Kazakh Tourism, государственных органов и регионов. 

    - Съемки проходили в сентябре прошлого года в Туркестанской, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Астана. Премьера проекта запланирована на февраль текущего года. Его смогут увидеть миллиарды зрителей китайского телеканала, - отметил Талгат Газизов. 

    Ранее сообщалось, что в проекте участвуют талантливые исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
