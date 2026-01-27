Премьера тревел-шоу Димаша Кудайбергена состоится в феврале
Музыкальное тревел-шоу Димаша Кудайбергена стартует в феврале на китайском телевидении. Об этом сообщил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Газизов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Kazakh Tourism продолжает работу по продвижению Казахстана на международной арене через международные медиа-проекты. Одним из ключевых проектов стало казахстанско-китайское музыкальное тревел-шоу «Voice Beyond Horizon».
Инициатором проекта выступил Народный артист Казахстана, амбассадор туризма Димаш Кудайберген. Тревел-шоу реализовано при поддержке Kazakh Tourism, государственных органов и регионов.
- Съемки проходили в сентябре прошлого года в Туркестанской, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Астана. Премьера проекта запланирована на февраль текущего года. Его смогут увидеть миллиарды зрителей китайского телеканала, - отметил Талгат Газизов.
Ранее сообщалось, что в проекте участвуют талантливые исполнители из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Профессиональный уровень конкурсантов будет оценивать специально приглашенные международные эксперты.