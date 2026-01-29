Димаш Кудайберген представил участников своего нового шоу
Димаш Кудайберген, инициатор и исполнительный продюсер шоу «Voice Beyond Horizon», в преддверии выхода проекта в эфир представил его участников, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.
— Девять лет назад, выйдя на сцену китайского проекта «Singer», я в полной мере ощутил, что у музыки нет границ. Уже тогда мне захотелось, чтобы как можно больше голосов Шëлкового пути были услышаны миром. Поэтому я приглашаю вас стать свидетелями рождения совершенного нового музыкального диалога.На красивейших ландшафтах Казахстана впервые будут вместе звучать голоса Чжан Синьюй, Ла Даньчжу, Цай Чэнъюй из Китая, Нур Чулпон из Кыргызстана, Джерил Ли из Малайзии, Джулии Фальконе из Италии, Принца из Сербии и Нуржаса Садирбаева из Казахстана.
Напомним, что премьера тревел-шоу Димаша Кудайбергена состоится в феврале.
Ранее мы писали о том, что вокалисты из разных стран приедут в Казахстан для участия в шоу и путешествия по красивейшим регионам страны. Позже съемки международного проекта Димаша прошли в Мангистау.