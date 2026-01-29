Димаш Кудайберген представил участников своего нового шоу

— Девять лет назад, выйдя на сцену китайского проекта «Singer», я в полной мере ощутил, что у музыки нет границ. Уже тогда мне захотелось, чтобы как можно больше голосов Шëлкового пути были услышаны миром. Поэтому я приглашаю вас стать свидетелями рождения совершенного нового музыкального диалога.На красивейших ландшафтах Казахстана впервые будут вместе звучать голоса Чжан Синьюй, Ла Даньчжу, Цай Чэнъюй из Китая, Нур Чулпон из Кыргызстана, Джерил Ли из Малайзии, Джулии Фальконе из Италии, Принца из Сербии и Нуржаса Садирбаева из Казахстана.