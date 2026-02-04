Проект Конституции РК презентован в офисе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

Форум, который проходит в головном офисе БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве собрал представителей 33 стран Европы, США, Канады. В составе делегаций представители центральных избирательных органов, внешнеполитических ведомств, экспертного сообщества и гражданского общества.

На повестку дня вынесены вопросы формирования миссий по наблюдению за выборами, их обучения, организации деятельности, взаимодействия с официальными органами.

В рамках форума состоялась встреча Мухтара Ермана с директором БДИПЧ ОБСЕ Марией Телалиан. Заместитель председателя Центризбиркома представил актуальную информацию о происходящей в стране масштабной работе в контексте инициированной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Конституционной реформы. Собеседнику были презентованы ключевые аспекты политической трансформации. Особый акцент был сделан на предстоящих изменениях в органах представительной власти, формирования однопалатного Курултая, избрания его депутатов по партийным спискам, введения поста вице-президента, образования Народного совета с правом законодательной инициативы. Госпожа Телалиан выразила благодарность за важную информацию и сообщила о готовности обсудить вопрос направления миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ на предстоящий общенациональный референдум.

Фото: ЦИК РК

Содержание проекта Конституции РК в виде материалов и инфографики на английском языке было также доведено до участников совещания. Представители ряда делегаций высказали заинтересованность участия в составе различных миссий международного наблюдения.

Мухтар Ерман подчеркнул, что ЦИК РК нарабатывает опыт работы в составе долгосрочных (выборы в США) и краткосрочных (Азербайджан, Молдова) миссий БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами.

В заключение встречи Марие Телалиан была вручена книга по электоральной тематике на английском языке, изданной под эгидой ЦИК РК.

Также в Варшаве состоялась встреча Мухтара Ермана с руководителем Национального избирательного Бюро Республики Польша Пафалем Ткачем. Собеседники обменялись информацией о текущей деятельности избирательных органов, обсудили перспективы сотрудничества, отметили схожесть ряда приоритетов, в том числе, по повышению активности молодежи, системного обучения членов избирательных комиссий. Отдельно была затронута тема использования цифровых технологий на выборах. Польские коллеги подчеркнули, что главным является вопрос гарантированной кибербезопасности, защиты персональных данных избирателей, указали на усиливающиеся тренды противоправного распространения дипфейков.

На сегодняшний день в Польше сохраняется голосование бумажными бюллетенями и ручной подсчет итогов волеизъявления граждан.

Заместитель главы ЦИК РК довел до руководства Национального избирательного Бюро основные контуры предстоящей в РК конституционной реформы и озвучил устное предварительное приглашение на ожидаемый референдум.

Стороны договорились о продолжении взаимных профессиональных контактов.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.