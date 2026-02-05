Оцифровать все ирригационные каналы к 2028 году поручил Канат Бозумбаев

В Министерстве водных ресурсов и ирригации подвели итоги работы за 2025 год и определили планы на текущий год.

По итогам года завершено 53 инфраструктурных проекта, включая строительство, реконструкцию и очистку 677 км ирригационных систем, реконструкцию четырех водохранилищ, строительство и модернизацию 15 групповых водопроводов, а также реконструкцию трех гидротехнических сооружений.

В 2025 году вступил в силу новый Водный кодекс. Подписано межправительственное соглашение Казахстана и Узбекистана о совместном управлении трансграничными водными объектами.

Завершены 46 совместных проектов с ЕБРР с реконструкцией 502 км каналов. При поддержке Исламского банка развития реализуются девять проектов, в рамках которых реконструировано около 600 км каналов из планируемых 635 км.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Совместно со Всемирным банком разработан проект по повышению климатической устойчивости Северного Аральского моря, направленный на модернизацию водохозяйственной инфраструктуры Арало-Сырдарьинского бассейна.

В 2026 году при поддержке Исламского банка развития начнется оцифровка 103 каналов на юге страны. В пилотном режиме внедряется биллинговая система для электронного заключения договоров на подачу поливной воды.

— Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и это еще раз подчеркивает необходимость ускорения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. В этой связи от планов нам необходимо переходить к действию, усилить темпы, масштабировать успешные пилотные решения, а также обеспечить ввод в эксплуатацию в текущем году Национальной информационной системы водных ресурсов. Отдельной задачей остается оцифровка к не менее 3,5 тысячи километров каналов. К 2028 году все каналы должны быть полностью оцифрованы, — поручил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

На сегодняшний день в стране централизованным водоснабжением обеспечены и охвачены 277 населенных или 514 тыс. человек, включая 73 населенных пункта, ранее не имевших доступа к питьевой воде.

По итогам года завершены 15 проектов по реконструкции и модернизации групповых водопроводов при плане 9 проектов. В 2026 году планируется завершить 12 проектов, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 142 сельских населенных пункта с численностью около 540 тыс. человек.

— В контексте масштабных преобразований, происходящих в стране, особое значение приобретает проект новой редакции Конституции, который недавно был вынесен на всенародное обсуждение. Для работников водной отрасли конституционные новации создают прочную правовую основу для совершенствования управления водными ресурсами, охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого водоснабжения населения и экономики. Наша ключевая стратегическая задача — формирование эффективной, устойчивой и адаптивной системы управления водными ресурсами, способной обеспечить водную безопасность страны, — отметил Канат Бозумбаев.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Заместитель Премьер-министра поручил руководству Министерства взять на контроль все вопросы и проблемные аспекты, обозначенные в ходе Заседания коллегии, в том числе меры по борьбе с «черным рынком», внедрению водосберегающих технологий и модернизации инфраструкуры.

Ранее Канат Бозумбаев провел совещание по подготовке к вегетационному периоду в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу.