Южные регионы Казахстана готовят к вегетационному сезону с учетом рисков дефицита воды

Ранее заместитель Премьер-министра посетил южные регионы страны и ознакомился с проводимой работой по обеспечению стабильного прохождения вегетационного периода, внедрению водосберегающих технологий и диверсификации структуры посевов.

— Вегетационный период прошлого года прошел с рядом трудностей из‑за неблагоприятных климатических условий. Это потребовало особого внимания к вопросам эффективного использования водных ресурсов и оперативного принятия управленческих решений. С учетом полученного опыта необходимо быть готовыми к различным сценариям прохождения вегетационного периода, включая риски дефицита водных ресурсов и экстремальных погодных явлений, — отметил Канат Бозумбаев.

В ходе совещания были заслушаны отчеты по состоянию Балхаш–Алакольского, Шу–Таласского, Арал–Сырдарьинского бассейнов, а также Шардаринского водохранилища, где вегетационный сезон может пройти с осложнениями.

В регионах проводятся разъяснительные встречи с аграриями о водосбережении и переходе на менее влаголюбивые культуры.

Как сообщается, министерствами водных ресурсов и ирригации и сельского хозяйства разработан План мероприятий на 2026 год по установлению лимитов водопользования, утверждению структуры посевных площадей, диверсификации влагоемких культур с сокращением площадей риса и хлопка. В ходе предстоящего вегетационного периода усиливается контроль за соблюдением лимитов, предотвращением самовольного использования воды и «черного рынка» водных ресурсов.

По остальным бассейнам страны рисков не ожидается и вегетационный период планируется провести на уровне прошлого года.

В ходе заседания акимы пяти южных областей доложили о ходе подготовки к поливному периоду и предпринимаемых мерах по обеспечению стабильного прохождения вегетации.

По информации акимата Туркестанской области, для снижения водного дефицита в регионе разрабатываются проекты строительства водохранилищ «Бәйдібек ата» и «Қарақуыс». Проведена механическая очистка свыше 1 тыс. км каналов, до начала сезона планируется дополнительная очистка еще 300 км. В регионе проводится переход на менее влаголюбивые культуры и внедрение водосберегающих технологий. Общая площадь орошаемых земель с такими технологиями достигла 114 тыс. га (20% орошаемых земель). В 2026 году планируется расширить внедрение еще на 50 тыс. га.

Согласно данным акимата Кызылординской области, для оптимизации водопотребления продолжено сокращение площадей риса до 70 тыс. га, что позволяет освободить ресурсы для посева менее водозатратных культур, таких как кукуруза, соя и масличные растения. Внедряются современные технологии водосбережения: капельное и дождевальное орошение, лазерное выравнивание полей, применение инновационных препаратов для удержания влаги. Планируется охватить этими технологиями более 24,7 тыс. га, с постепенным увеличением в последующие годы.

Акимат Жамбылской области сообщил, что в этом году планируется сокращение посевных площадей на 16,7 тыс. га с одновременной диверсификацией структуры посевов и заменой водоемких культур на менее водозатратные. Ведется активное внедрение водосберегающих технологий. Для уменьшения зависимости от поверхностных и трансграничных водных источников реализуются пилотные проекты по использованию подземных вод.

По информации акимата Алматинской области, наполняемость крупных водохранилищ в среднем составляет 61%, проводится ежедневный мониторинг 72 объектов, реализуются мероприятия по очистке русел и каналов, а также капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Подготовка к вегетации осуществляется в штатном режиме: посевная площадь составит 436 тыс. га, из них 223,7 тыс. га — орошаемые земли. Утвержден лимит водопользования на уровне 2,1 млрд куб. м.

В акимате области Жетысу сообщили, что в регионе утвержден лимит водозабора в объеме 1,3 млрд куб. м.

Подача оросительной воды осуществляется через 54 гидротехнических сооружения и 1 179 каналов силами РГП «Казводхоз» и коммунальных предприятий. Реализуются 5 проектов по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов из которых два проекта планируется завершить до конца текущего года, остальные — в 2027 году. В рамках подготовки к поливному сезону запланирована очистка 335,8 км каналов.

Ранее Канат Бозумбаев поручил завершить подготовку регионов к паводкам до 1 марта.