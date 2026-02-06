10-классник напал на сверстников с топором в Атырауской области

Кадры инцидента распространились в социальных сетях. На видео подросток с топором бежит по коридору за другим школьником. Тот успевает скрыться в кабинете и закрыть дверь. По информации очевидцев, все произошло в школе № 6 имени Пушкина.

В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт нападения.

— 5 февраля на канал «102» поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10 класса после конфликта со сверстниками совершил нападение и покинул территорию школы. В результате двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Подросток установлен и задержан, — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место. Всех участников конфликта и их родителей доставили в отдел для разбирательства. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

— 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, — уточнили в ДП Атырауской области.

В отношении родителей подростка начато административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Следствию предстоит установить, каким образом школьник смог пронести топор в учебное заведение и почему конфликт перерос в открытое преследование в коридоре.

— В рамках уголовного дела внесено представление в отдел образования об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы и сотрудников агентства, осуществлявшего охрану учебного заведения, — заявили в полиции.

Ранее в Шымкенте драка школьников в центре города также завершилась возбуждением уголовного дела. Конфликт произошел на почве ревности, а его участников поставили на профилактический учет.