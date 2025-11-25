Драка школьников в центре Шымкента: конфликт из-за ревности перерос в уголовное дело

В социальных сетях появились сообщения о том, что 21 ноября возле ТРЦ Mega Planet четверо подростков вступили в конфликт со сверстниками, после чего произошла драка. Утверждалось, что один из участников якобы достал пистолет и произвел выстрелы. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Однако сам факт подобных столкновений в центре города вызвал тревогу.



В департамент полиции поступило заявление от отца несовершеннолетних участников конфликта. В ведомстве официально прокомментировали инцидент, отметив необходимость ответственно относиться к распространению информации.

— По факту заявления жителя города о нанесении телесных повреждений его несовершеннолетним сыновьям возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта незамедлительно задержаны и доставлены в полицию вместе с законными представителями, — сообщили в ДП Шымкента

Предварительно установлено, что подростки ранее были знакомы и между ними возник личный конфликт на почве ревности.

В полиции уточнили, что следствие продолжается: изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются участники и свидетели.

— По результатам предварительных следственно-оперативных мероприятий, включая показания очевидцев, факт применения огнестрельного или иного оружия предварительно не подтверждается, однако данный аспект дополнительно проверяется, — добавили в ведомстве.

Участники конфликта поставлены на профилактический учет. Их родители привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

— Материалы будут направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, где будет дана соответствующая правовая оценка. Полиция строго предупреждает, что за распространение непроверенной, заведомо ложной информации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, — подчеркнули в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Туркестанской области произошел смертельный инцидент. По предварительным данным, ученик девятого класса ударил одноклассника в грудь, после чего 15-летний школьник скончался на месте.

Также сообщалось о жестоком избиении школьника в Жанаозене. Одноклассники напали на выпускника, предположительно из-за того, что он получил грант на обучение в зарубежном вузе.