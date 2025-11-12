РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:00, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Девятиклассника избили до смерти в Туркестанской области

    Трагедия произошла в одной из школ города Туркестана. По предварительным данным, между двумя учащимися произошел конфликт, который завершился смертью школьника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Девятиклассника избили до смерти в Туркестанской области
    Кадр из видео

    По информации правоохранительных органов, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

    — Предварительно установлено, что ученик девятого класса ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Подозреваемый, а также все, кто присутствовал во время инцидента, были задержаны по горячим следам. Ход досудебного расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

    Девятиклассника избили до смерти в Туркестанской области
    Кадр из видео

     

    Кроме того, к административной ответственности привлечены законные представители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района внесено соответствующее представление.

    — Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия и разъяснительную работу, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем, — добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в Жанаозене одноклассники избили сверстника с особой жестокостью. По данным следствия, агрессия могла быть вызвана тем, что пострадавший выпускник выиграл грант на обучение в зарубежном вузе.

    Кроме того, в этом же городе произошла драка между школьницами и студенткой колледжа. Конфликт начался с перепалки и перерос в потасовку. Полиция возбудила уголовное дело.

    Татьяна Корякина
    Автор
