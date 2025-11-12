Девятиклассника избили до смерти в Туркестанской области

По информации правоохранительных органов, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

— Предварительно установлено, что ученик девятого класса ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Подозреваемый, а также все, кто присутствовал во время инцидента, были задержаны по горячим следам. Ход досудебного расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

Кроме того, к административной ответственности привлечены законные представители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района внесено соответствующее представление.

— Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия и разъяснительную работу, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем, — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Жанаозене одноклассники избили сверстника с особой жестокостью. По данным следствия, агрессия могла быть вызвана тем, что пострадавший выпускник выиграл грант на обучение в зарубежном вузе.

Кроме того, в этом же городе произошла драка между школьницами и студенткой колледжа. Конфликт начался с перепалки и перерос в потасовку. Полиция возбудила уголовное дело.