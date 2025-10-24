РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:28, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Драка между девушками произошла в Мангистау: полиция завела дело

    Инцидент произошел в городе Жанаозен, передает агентство Kazinform.

    кадр из видео

    По словам заместителя начальника Жанаозенского городского управления полиции Сержана Туйешиева, по видеозаписи была проведена проверка и установлено, что инцидент произошел 18 октября в промежутке между 20:00 и 21:00.

    В драке участвовали две школьницы из 8 и 9 классов и 18-летняя студентка 2-го курса колледжа. Между ними возник словестный конфликт, который перерос в драку.

    — По данному факту в отношении подростков и родителей составлены административные протоколы в соответствии со статьей 127 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложены штрафы. Дело направлено в суд. Может быть назначено наказание в виде домашнего ареста или штрафа. Кроме того, все три девушки поставлены на учет в управлении полиции, — сообщил Сержан Туйешиев.

    Ранее сообщалось, что в Жанаозене одноклассники жестоко избили сверстника. Когда на помощь сыну пришёл его отец, хулиганы напали и на него, нанеся тяжёлые телесные повреждения.

    Теги:
    Полиция Несовершеннолетние Драка Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
