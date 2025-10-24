Драка между девушками произошла в Мангистау: полиция завела дело

По словам заместителя начальника Жанаозенского городского управления полиции Сержана Туйешиева, по видеозаписи была проведена проверка и установлено, что инцидент произошел 18 октября в промежутке между 20:00 и 21:00.

В драке участвовали две школьницы из 8 и 9 классов и 18-летняя студентка 2-го курса колледжа. Между ними возник словестный конфликт, который перерос в драку.

— По данному факту в отношении подростков и родителей составлены административные протоколы в соответствии со статьей 127 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложены штрафы. Дело направлено в суд. Может быть назначено наказание в виде домашнего ареста или штрафа. Кроме того, все три девушки поставлены на учет в управлении полиции, — сообщил Сержан Туйешиев.

Ранее сообщалось, что в Жанаозене одноклассники жестоко избили сверстника. Когда на помощь сыну пришёл его отец, хулиганы напали и на него, нанеся тяжёлые телесные повреждения.