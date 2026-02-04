Лауреатов Президентской специальной литературной премии наградили в Астане

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Парламента, председатель Союза Писателей Казахстана Мереке Кулкенов и другие представители интеллигенции.



Приветствуя победителей, Аида Балаева отметила их вклад в развитие национальной литературы и значимую роль в эпоху перемен, отметив, что по поручению Президента государством ведется системная работа по поддержке поэтов и писателей страны.



Кроме того, Аида Балаева отдельно остановилась на Конституционной реформе, где особое место отведено теме сохранения исторического наследия и поддержке национальной культуры.





— Сегодня мы переживаем поистине исторический этап. Масштабные реформы, инициированные Главой государства и основанные на принципах справедливости и единства, верховенства закона и порядка, становятся новым ориентиром развития страны. Эти преобразования закладывают прочный фундамент для всесторонней модернизации общества. Проводимые в стране конституционные реформы — это не просто правовые изменения, а глубинный поворот, определяющий будущее государства, обновляющий общественное сознание и усиливающий ответственность между гражданином и государством. В такой судьбоносный период особую важность приобретает определение духовных ориентиров общества и объединение страны вокруг общих ценностей и целей, — подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Фото: Министерство культуры и информации РК



Зампремьера добавила, что сохранение исторического наследия и поддержка национальной культуры — общая обязанность и впервые эта позиция нашла четкое отражение в проекте Конституции, где культура и духовность были обозначены как одни из ключевых опор государственного развития.





— Особый акцент в новой Конституции на образовании и науке, культуре и инновационном развитии наглядно демонстрирует стратегический выбор нашего государства. Этот выбор ориентирован на развитие человеческого потенциала — главного капитала страны, раскрытие знаний и талантов каждого гражданина, поддержку новых технологий и творческой мысли как движущей силы прогресса. Все это ещё раз подтверждает: долгосрочное развитие Казахстана определяется не только экономическими показателями, но прежде всего формированием духовно сильной, конкурентоспособной и интеллектуально развитой нации. В этой ответственной миссии особая роль принадлежит писательскому сообществу. Ведь литература — это зеркало общества, душа нации, — отметила Аида Балаева.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Отметим, в этом году на присуждение Президентской специальной литературной премии по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература» поступили заявки от 49 молодых авторов.

Указом Президента премия была присуждена

Арману Әлменбету в номинации «Проза» за произведение «Тергеуші»

Саяну Исжанову в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Құмдағы хикая»

Бауыржану Мустафиеву в номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз»

Асылану Тилегенову в номинации «Детская литература» за произведение «Жазда атамның ауылында…».





На присуждение Национальной литературной премии «Айбоз» в 2025 году по номинациям «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая детская литература», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая литературная критика» и «Лучший комикс» было принято 180 заявок. В каждой номинации был определен один победитель.