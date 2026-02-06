Законопроект о развитии креативной индустрии обсудят в Сенате

В повестку дня включено рассмотрение поправок по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.

Законопроект направлен на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной деятельности. В частности, вводятся понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий».

Установлена компетенция Министерства культуры и информации на проведение мониторинга привлечения частных инвестиций в проекты в сфере креативных индустрий. Акиматы наделяются компетенцией по созданию условий для самореализации и развития талантов, через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий. В целях свободы творчества и профессионального развития предусмотрены нормы по защите прав работников креативной индустрии.

В ходе работы над законопроектом депутатами Мажилиса внесены следующие поправки:

в Законе «О культуре» дополнена компетенция уполномоченного органа по формированию и ведению единого реестра субъектов креативных индустрий, претендующих на получение мер господдержки;

в Законе «О государственной молодежной политике» дополнены компетенции уполномоченного органа по обеспечению мер вовлечения молодежи в креативные индустрии, в том числе путем поддержки молодежных креативных инициатив и проектов. Также расширены основные направления государственной молодежной политики в части содействия вовлечения молодежи в сферу креативных индустрий;

в Законе «О кинематографии» уточнена компетенция уполномоченного органа по определению объема средств, выделяемых на производство национальных фильмов.

Кроме того, по предложению Правительства РК в законопроект внесены предложения в части: