    08:00, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Законопроект о развитии креативной индустрии обсудят в Сенате

    6 февраля в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    В повестку дня включено рассмотрение поправок по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. 

    Законопроект направлен на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной деятельности. В частности, вводятся понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий».

    Установлена компетенция Министерства культуры и информации на проведение мониторинга привлечения частных инвестиций в проекты в сфере креативных индустрий. Акиматы наделяются компетенцией по созданию условий для самореализации и развития талантов, через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий. В целях свободы творчества и профессионального развития предусмотрены нормы по защите прав работников креативной индустрии.

    В ходе работы над законопроектом депутатами Мажилиса внесены следующие поправки:

    • в Законе «О культуре» дополнена компетенция уполномоченного органа по формированию и ведению единого реестра субъектов креативных индустрий, претендующих на получение мер господдержки;
    • в Законе «О государственной молодежной политике» дополнены компетенции уполномоченного органа по обеспечению мер вовлечения молодежи в креативные индустрии, в том числе путем поддержки молодежных креативных инициатив и проектов. Также расширены основные направления государственной молодежной политики в части содействия вовлечения молодежи в сферу креативных индустрий;
    • в Законе «О кинематографии» уточнена компетенция уполномоченного органа по определению объема средств, выделяемых на производство национальных фильмов.

    Кроме того, по предложению Правительства РК в законопроект внесены предложения в части:

    • регламентирования деятельности организаторов мероприятий при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных артистов;
    • изменения порядка выдачи прокатного удостоверения на фильмы, предназначенные для кинопроката.
    Карина Кущанова
