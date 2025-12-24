Минкультуры будет мониторить привлечение частных инвестиций в креативные проекты в Казахстане

Как отметила депутат Нургуль Тау, законопроект направлен на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной деятельности.

В частности, вводится понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий». Установлена компетенция Министерства культуры и информации на проведение мониторинга привлечения частных инвестиций в проекты в сфере креативных индустрий. Акиматы наделяются компетенцией по созданию условий для самореализации и развития талантов, через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий. В целях свободы творчества и профессионального развития предусмотрены нормы по защите прав работников креативной индустрии.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены следующие поправки:

в Законе «О культуре» дополнена компетенция уполномоченного органа по формированию и ведению единого реестра субъектов креативных индустрий, претендующих на получение мер господдержки;

в Законе «О государственной молодежной политике» дополнены компетенции уполномоченного органа по обеспечению мер вовлечения молодежи в креативные индустрии, в том числе путем поддержки молодежных креативных инициатив и проектов. Также расширены основные направления государственной молодежной политики в части содействия вовлечения молодежи в сферу креативных индустрий;

в Законе «О кинематографии» уточнена компетенция уполномоченного органа по определению объема средств, выделяемых на производство национальных фильмов.

Кроме того, по предложению Правительства РК в законопроект внесены следующие предложения в части:

регламентирования деятельности организаторов мероприятий при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных артистов;

изменения порядка выдачи прокатного удостоверения на фильмы, предназначенные для кинопроката.

Ранее приказом министра культуры и информации РК от 20 октября 2025 года в Казахстане утвердили перечень видов деятельности, относящихся к креативной индустрии.



