    11:08, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кто относится к креативной индустрии — в Казахстане утвердили список

    Перечень видов деятельности, относящихся креативной индустрии, утвердили приказом министра культуры и информации РК от 20 октября 2025 года «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрий», передает агентство Kazinform.

    В него включены 43 вида деятельности по следующим направлениям:

    • Организация конференций и торговых выставок;
    • Ювелирное дело;
    • Кино и анимация;
    • Библиотеки, музеи;
    • Культурно-досуговые учреждения, культурное наследие;
    • Музыка;
    • Архитектура и мода;
    • ТВ, фотография;
    • Народные промыслы;
    • IT и геймдевелопмент.

    Ранее в Казахстане открыли первый районный креативный IT-центр.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
