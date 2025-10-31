11:08, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Кто относится к креативной индустрии — в Казахстане утвердили список
Перечень видов деятельности, относящихся креативной индустрии, утвердили приказом министра культуры и информации РК от 20 октября 2025 года «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрий», передает агентство Kazinform.
В него включены 43 вида деятельности по следующим направлениям:
- Организация конференций и торговых выставок;
- Ювелирное дело;
- Кино и анимация;
- Библиотеки, музеи;
- Культурно-досуговые учреждения, культурное наследие;
- Музыка;
- Архитектура и мода;
- ТВ, фотография;
- Народные промыслы;
- IT и геймдевелопмент.
Ранее в Казахстане открыли первый районный креативный IT-центр.