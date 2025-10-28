В Казахстане открыли первый районный креативный IT-центр

Креативный IT-центр Esil.AI станет частью единой сети регионального хаба Qyzyljar Creative Center.

Центр призван развивать цифровую грамотность, IT-предпринимательство и инновационное мышление среди жителей сельских районов.

Открытие Esil.AI стало частью регионального проекта Digital Keruen, направленного на вовлечение сельского населения в креативную экономику, развитие технологического предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Фото: Министерство культуры и информации

IT-центр разместился в здании районной библиотеки и занимает два этажа общей площадью 134 квадратных метра. Пространство оснащено ноутбуками, интерактивной панелью, учебным дроном, 3D-принтером и оборудованием для проведения курсов, хакатонов и практических занятий.

В Esil.AI уже стартовали курсы по искусственному интеллекту (AI), цифровой грамотности и базовым компьютерным навыкам, дизайну и креативным профессиям.

Обучение проходит поэтапно – от базового до продвинутого уровня. В будущем планируется запуск онлайн-курсов и выездных мастер-классов для жителей всего района. Проект доступен для всех желающих сельчан.