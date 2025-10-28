В Казахстане открыли первый районный креативный IT-центр
В городе Сергеевка района Шал акын Северо-Казахстанской области открыли первый в Казахстане районный креативный IT-центр Esil.AI, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Креативный IT-центр Esil.AI станет частью единой сети регионального хаба Qyzyljar Creative Center.
Центр призван развивать цифровую грамотность, IT-предпринимательство и инновационное мышление среди жителей сельских районов.
Открытие Esil.AI стало частью регионального проекта Digital Keruen, направленного на вовлечение сельского населения в креативную экономику, развитие технологического предпринимательства и создание новых рабочих мест.
IT-центр разместился в здании районной библиотеки и занимает два этажа общей площадью 134 квадратных метра. Пространство оснащено ноутбуками, интерактивной панелью, учебным дроном, 3D-принтером и оборудованием для проведения курсов, хакатонов и практических занятий.
В Esil.AI уже стартовали курсы по искусственному интеллекту (AI), цифровой грамотности и базовым компьютерным навыкам, дизайну и креативным профессиям.
Обучение проходит поэтапно – от базового до продвинутого уровня. В будущем планируется запуск онлайн-курсов и выездных мастер-классов для жителей всего района. Проект доступен для всех желающих сельчан.