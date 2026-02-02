14:33, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Жамиля Бакбергенова взяла «золото» на международном турнире по борьбе
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей международного турнира в Красноярске (Россия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсменка на традиционном Кубке Ивана Ярыгина выиграла финал в весовой категории до 72 килограммов.
В решающей схватке Бакбергенова оказалась сильнее Болртунгалаг Зоригт (Монголия). Третьими стали Нурзат Нуртаева (Кыргызстан) и Ксения Буракова (Россия).
Добавим, что ранее на турнире второе место заняли Лаура Алмаганбетова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг).