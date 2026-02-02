Жамиля Бакбергенова взяла «золото» на международном турнире по борьбе

Спортсменка на традиционном Кубке Ивана Ярыгина выиграла финал в весовой категории до 72 килограммов.

В решающей схватке Бакбергенова оказалась сильнее Болртунгалаг Зоригт (Монголия). Третьими стали Нурзат Нуртаева (Кыргызстан) и Ксения Буракова (Россия).

Добавим, что ранее на турнире второе место заняли Лаура Алмаганбетова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг).