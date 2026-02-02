РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Жамиля Бакбергенова взяла «золото» на международном турнире по борьбе

    Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала победительницей международного турнира в Красноярске (Россия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Жамиля Бакбергенова взяла «золото» на международном турнире по борьбе
    Фото: НОК

    Спортсменка на традиционном Кубке Ивана Ярыгина выиграла финал в весовой категории до 72 килограммов.

    В решающей схватке Бакбергенова оказалась сильнее Болртунгалаг Зоригт (Монголия). Третьими стали Нурзат Нуртаева (Кыргызстан) и Ксения Буракова (Россия).

    Добавим, что ранее на турнире второе место заняли Лаура Алмаганбетова (до 55 кг) и Виктория Хусаинова (до 59 кг).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают