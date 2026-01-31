РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:12, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан завоевал две медали на международном турнире по борьбе

    В эти дни в Красноярске (Россия) проходит международный турнир по борьбе, посвященный памяти Ивана Ярыгина, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В рамках крупных соревнований казахстанские спортсмены завоевали две медали.

    У женщин весовой категории до 55 килограммов Лаура Алмаганбетова дошла до финала, где уступила российской спортсменке Александре Скиренко.

    В весе до 59 килограммов Виктория Хусаинова в финальной схватке встретилась со Светланой Липатовой (Россия). Победу в противостоянии одержала соперница.

    Таким образом, в активе нашей сборной на данный момент две награды.

    Отметим, что соревнования продлятся до 1 февраля.

    Ранее борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
