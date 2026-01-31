Казахстан завоевал две медали на международном турнире по борьбе

В рамках крупных соревнований казахстанские спортсмены завоевали две медали.

У женщин весовой категории до 55 килограммов Лаура Алмаганбетова дошла до финала, где уступила российской спортсменке Александре Скиренко.

В весе до 59 килограммов Виктория Хусаинова в финальной схватке встретилась со Светланой Липатовой (Россия). Победу в противостоянии одержала соперница.

Таким образом, в активе нашей сборной на данный момент две награды.

Отметим, что соревнования продлятся до 1 февраля.

Ранее борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции.