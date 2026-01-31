21:12, 30 Январь 2026 | GMT +5
Казахстан завоевал две медали на международном турнире по борьбе
В эти дни в Красноярске (Россия) проходит международный турнир по борьбе, посвященный памяти Ивана Ярыгина, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В рамках крупных соревнований казахстанские спортсмены завоевали две медали.
У женщин весовой категории до 55 килограммов Лаура Алмаганбетова дошла до финала, где уступила российской спортсменке Александре Скиренко.
В весе до 59 килограммов Виктория Хусаинова в финальной схватке встретилась со Светланой Липатовой (Россия). Победу в противостоянии одержала соперница.
Таким образом, в активе нашей сборной на данный момент две награды.
Отметим, что соревнования продлятся до 1 февраля.
Ранее борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции.