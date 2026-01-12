РУ

    03:00, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции

    В эти дни в турецком городе Анталья проходит традиционный турнир по видам борьбы, посвящённый памяти олимпийских чемпионов Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

    Багдат Сабаз
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры.

    Открыли соревнования представители национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе, которые завоевали четыре медали. В частности, Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Багдат Сабаз (до 67 кг) в финалах уверенно победили хозяев ковра и стали обладателями золотых наград. Еркебулан Ардаков (до 63 кг) и Рахат Бержанов (до 97 кг) заняли третьи места в своих весовых категориях.

    Юсуф Ашрапов
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    По итогам турнира сборная Казахстана под руководством главного тренера Конысбека Токенова набрала 104 очка и заняла 3-е место в общекомандном зачёте.

    В этом году представительницы Казахстана по женской борьбе в турнире не участвовали. В ближайшие дни на ковер выйдут мастера вольной борьбы.

    Ранее мы рассказывали о том, как казахстанские борцы завершили 2025 год.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Турция Борьба
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
