Борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции
В эти дни в турецком городе Анталья проходит традиционный турнир по видам борьбы, посвящённый памяти олимпийских чемпионов Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.
Открыли соревнования представители национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе, которые завоевали четыре медали. В частности, Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Багдат Сабаз (до 67 кг) в финалах уверенно победили хозяев ковра и стали обладателями золотых наград. Еркебулан Ардаков (до 63 кг) и Рахат Бержанов (до 97 кг) заняли третьи места в своих весовых категориях.
По итогам турнира сборная Казахстана под руководством главного тренера Конысбека Токенова набрала 104 очка и заняла 3-е место в общекомандном зачёте.
В этом году представительницы Казахстана по женской борьбе в турнире не участвовали. В ближайшие дни на ковер выйдут мастера вольной борьбы.
