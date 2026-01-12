Борцы греко-римского стиля завоевали два золота на турнире в Турции

Открыли соревнования представители национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе, которые завоевали четыре медали. В частности, Юсуф Ашрапов (до 72 кг) и Багдат Сабаз (до 67 кг) в финалах уверенно победили хозяев ковра и стали обладателями золотых наград. Еркебулан Ардаков (до 63 кг) и Рахат Бержанов (до 97 кг) заняли третьи места в своих весовых категориях.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

По итогам турнира сборная Казахстана под руководством главного тренера Конысбека Токенова набрала 104 очка и заняла 3-е место в общекомандном зачёте.

В этом году представительницы Казахстана по женской борьбе в турнире не участвовали. В ближайшие дни на ковер выйдут мастера вольной борьбы.

