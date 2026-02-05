РУ
    17:49, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Зимняя Азиада-2029 пройдет в Казахстане: Головкин подписал контракт

    В итальянском Милане состоялась церемония подписания соглашения о проведении десятых зимних Азиатских игр в Казахстане, передает агентство Kazinform.

    Зимняя Азиада-2029 пройдет в Казахстане: Головкин подписал контракт
    Фото: НОК

    Контракт на проведение зимних Азиатских игр 2029 года в Алматы подписали Олимпийский совет Азии и Национальный олимпийский комитет Казахстана. На церемонии присутствовал президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.

    Следует отметить, что право на проведение зимних Азиатских игр 2029 года изначально было предоставлено Саудовской Аравии в 2022 году. Однако в прошлом месяце Олимпийский и Паралимпийский комитет Саудовской Аравии и ОКА выпустили совместное заявление, в котором объявили о переносе соревнований на неопределенный срок.

    Позже появилась информация о том, что Азиада-2029 пройдет в Алматы, но официального подтверждения информации не было.

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
