12 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за погодных условий
В международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов, передает агентство Kazinform.
В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололёд, временами туман и сильный ветер.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов.
На сегодня запланировано:
- на вылет: 79 рейсов;
- на прилёт: 78 рейсов
Текущая ситуация:
- задержка на прилёт: 10 рейсов;
- задержка на вылет: 2 рейса.
Причина задержек — погодные условия.
— Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у своего авиаперевозчика, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта nn-airport.kz. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Безопасность полётов — наш приоритет, — говорится в сообщении аэропорта.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий и объявленными штормовыми предупреждениями в ряде регионов страны.
Ранее рейсы задерживались в Астане 12 января.