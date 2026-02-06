РУ
    13:52, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    12 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за погодных условий

    В международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform

    В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололёд, временами туман и сильный ветер.

    В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов.

    На сегодня запланировано:

    • на вылет: 79 рейсов;
    • на прилёт: 78 рейсов

    Текущая ситуация:

    • задержка на прилёт: 10 рейсов;
    • задержка на вылет: 2 рейса.

    Причина задержек — погодные условия.

    — Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у своего авиаперевозчика, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта nn-airport.kz. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Безопасность полётов — наш приоритет, — говорится в сообщении аэропорта.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий и объявленными штормовыми предупреждениями в ряде регионов страны.

    Ранее рейсы задерживались в Астане 12 января.

