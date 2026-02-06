12 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за погодных условий

В ближайшие сутки в ряде регионов Казахстана прогнозируются сложные погодные условия: снег, метель, гололёд, временами туман и сильный ветер.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Астаны возможны изменения в расписании рейсов.

На сегодня запланировано:

на вылет: 79 рейсов;

на прилёт: 78 рейсов

Текущая ситуация:

задержка на прилёт: 10 рейсов;

задержка на вылет: 2 рейса.

Причина задержек — погодные условия.

— Просим пассажиров уточнять актуальный статус рейсов у своего авиаперевозчика, а также следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта nn-airport.kz. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Безопасность полётов — наш приоритет, — говорится в сообщении аэропорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий и объявленными штормовыми предупреждениями в ряде регионов страны.

Ранее рейсы задерживались в Астане 12 января.