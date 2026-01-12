Шесть рейсов задерживаются в Астане: аэродромная служба работает в усиленном режиме

По данным пресс-службы воздушной гавани, на прилет задерживаются шесть рейсов:

KC 584 Санья — Астана;

DV 784 Усть-Каменогорск — Астана;

IQ 400 Актобе — Астана;

FS 7316 Кызылорда — Астана;

IQ 438 Петропавловск — Астана;

KC 656 Доха — Астана.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальный статус рейсов в колл-центрах авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта: nn-airport.kz.

— В сложных метеоусловиях аэродромная служба работает в усиленном режиме. Задействована вся необходимая техника для обеспечения безопасности полетов и стабильной работы аэропорта. Мы делаем все, чтобы расписание соблюдалось, а полеты выполнялись без сбоев, — отметили в воздушной гавани.

Жителям и гостям столицы напоминают, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, поэтому просят заранее планировать поездки в Международный аэропорт Астаны, учитывать обстановку на дорогах и возможные изменения в расписании рейсов.

Сейчас службы аэропорта работают в усиленном режиме. На перроне и привокзальной площади проходит непрерывная очистка снега.

Напомним, 12 января в Астане объявили штормовое предупреждение. С ночи в столице идет сильный снегопад с метелью, гололедом и западным ветром с порывами до 15–20 м/с.