    13:18, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Шесть рейсов задерживаются в Астане: аэродромная служба работает в усиленном режиме

    В Международном аэропорту Астаны сообщили об изменениях в расписании двух международных и четырех внутренних рейсов. Из-за погодных условий аэродромная служба работает в усиленном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэродром Астана зима самолет метель қыс ұшақ боран
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным пресс-службы воздушной гавани, на прилет задерживаются шесть рейсов:

    • KC 584 Санья — Астана;
    • DV 784 Усть-Каменогорск — Астана;
    • IQ 400 Актобе — Астана;
    • FS 7316 Кызылорда — Астана;
    • IQ 438 Петропавловск — Астана;
    • KC 656 Доха — Астана.

    Пассажирам рекомендуют уточнять актуальный статус рейсов в колл-центрах авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта: nn-airport.kz.

    — В сложных метеоусловиях аэродромная служба работает в усиленном режиме. Задействована вся необходимая техника для обеспечения безопасности полетов и стабильной работы аэропорта. Мы делаем все, чтобы расписание соблюдалось, а полеты выполнялись без сбоев, — отметили в воздушной гавани.

    Жителям и гостям столицы напоминают, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, поэтому просят заранее планировать поездки в Международный аэропорт Астаны, учитывать обстановку на дорогах и возможные изменения в расписании рейсов.

    Сейчас службы аэропорта работают в усиленном режиме. На перроне и привокзальной площади проходит непрерывная очистка снега.
    Напомним, 12 января в Астане объявили штормовое предупреждение. С ночи в столице идет сильный снегопад с метелью, гололедом и западным ветром с порывами до 15–20 м/с.

    Астана Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
