РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 12 Январь 2026 | GMT +5

    В Астане объявили штормовое предупреждение

    С ночи 12 января в Астане идет сильный снегопад с метелью, гололедом и западным ветром с порывами до 15–20 м/с. В городе объявили штормовое предупреждение. Непогода повлияла на дорожную обстановку и работу аэропорта столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Зима в Астане, зима, буран
    Фото: Kazinform

    Обильный снег, идущий несколько часов подряд, вызвал сложные дорожные условия на центральных улицах столицы. По данным онлайн-карт, пробки наблюдаются на улицах Акмешит, Туркестан, Кунаева, проспектах Республики, Тауелсиздик, а также на улице Ташенова. Заторы на дорогах сохраняются даже после часа пик.

    Из-за неблагоприятных погодных условий жителей и гостей столицы просят заранее планировать поездки в Международный аэропорт Астаны, учитывать обстановку на дорогах и возможные изменения в расписании рейсов.

    На перроне и привокзальной площади проходит непрерывная очистка снега, все службы аэропорта работают в усиленном режиме, сообщили в воздушной гавани.

    К этому часу в аэропорту сообщили о задержках отдельных рейсов:

    • на вылет задерживается один рейс — IQ 429 по маршруту Астана–Талдыкорган. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна.
    • на прилет задерживаются два рейса: IQ 354 Алматы–Астана и KC 584 Санья–Астана.

    Актуальный статус рейсов рекомендуют уточнять в колл-центрах авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта: nn-airport.kz.

    В то же время коммунальные службы столицы перешли в усиленный режим, сообщает официальный сайт акимата города. В связи с обильными осадками снегоуборочные работы ведут круглосуточно и без перерывов. За прошедшую ночь из столицы вывезли более 18 тысяч кубометров снега — это 1277 рейсов большегрузной техники.

    С утра 12 января в уборке снега задействовали свыше трех тысяч дорожных рабочих и почти две тысячи единиц спецтехники.

    Напомним, 12 января штормовое предупреждение объявили во всех регионах страны.

    Теги:
    Погода Астана Непогода Штормовое предупреждение
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают