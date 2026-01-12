В Астане объявили штормовое предупреждение

Обильный снег, идущий несколько часов подряд, вызвал сложные дорожные условия на центральных улицах столицы. По данным онлайн-карт, пробки наблюдаются на улицах Акмешит, Туркестан, Кунаева, проспектах Республики, Тауелсиздик, а также на улице Ташенова. Заторы на дорогах сохраняются даже после часа пик.

Из-за неблагоприятных погодных условий жителей и гостей столицы просят заранее планировать поездки в Международный аэропорт Астаны, учитывать обстановку на дорогах и возможные изменения в расписании рейсов.

На перроне и привокзальной площади проходит непрерывная очистка снега, все службы аэропорта работают в усиленном режиме, сообщили в воздушной гавани.

К этому часу в аэропорту сообщили о задержках отдельных рейсов:

на вылет задерживается один рейс — IQ 429 по маршруту Астана–Талдыкорган. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна.

на прилет задерживаются два рейса: IQ 354 Алматы–Астана и KC 584 Санья–Астана.

Актуальный статус рейсов рекомендуют уточнять в колл-центрах авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта: nn-airport.kz.

В то же время коммунальные службы столицы перешли в усиленный режим, сообщает официальный сайт акимата города. В связи с обильными осадками снегоуборочные работы ведут круглосуточно и без перерывов. За прошедшую ночь из столицы вывезли более 18 тысяч кубометров снега — это 1277 рейсов большегрузной техники.

С утра 12 января в уборке снега задействовали свыше трех тысяч дорожных рабочих и почти две тысячи единиц спецтехники.

Напомним, 12 января штормовое предупреждение объявили во всех регионах страны.