Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

В Астане 12 января ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

В Алматы 12–14 января ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте 12 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

12-14 января на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

12 января на севере, западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

12 января ночью на севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

12 января ночью в Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед, днем в восточной половине области снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 25 м/с.

12 января на севере, западе, юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

12 января ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на востоке области сильный снег. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

12 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

12 января днем на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке порывы 15-20 м/с.

12 января днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

12 января днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20, днем порывы 15-20, на западе области временами 25 м/с.

12 января в Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на востоке области временами 23 м/с.

12 января на востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман.

12 января ночью на востоке, юге Кызылординской области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области туман.

12 января ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

12 января ночью Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на востоке, юге области снег, метель, на севере области небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

12 января ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, в горных районах области 15-20 м/с.

12 января ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.